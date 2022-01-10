Üye Girişi
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu - Son Dakika

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

10.01.2022 08:08

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu Evde uyuyan genç ekipleri harekete geçirdi Bursa'da arkadaşlarının haber alamadığı Cemil Can Altınbaş (25), ekipleri harekete geçirdi.

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

Evde uyuyan genç ekipleri harekete geçirdi

BURSA - Bursa'da arkadaşlarının haber alamadığı Cemil Can Altınbaş (25), ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı vatandaş, itfaiye ekiplerinin merdivenle eve girmesinin ardından uyurken bulundu.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 5. katındaki evde yalnız yaşayan 25 yaşındaki Cemil Can Altınbaş isimli gençten haber alamayan arkadaşları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Altınbaş'ın arkadaşları olay yerine gelen ekiplere, Cemil Can Altınbaş cep telefonunun evde çaldığını, ancak telefonu açmadığını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Aksoy'un evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Evinin penceresinin açık olduğunu gören ekipler merdivenli itfaiye aracı ile eve girdiler. Eve giren polis ekipleri Altınbaş'ı uyurken buldu.

Ekipler tarafından uyurken bulundu

Altınbaş kapıyı açmayınca itfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile 5.kattaki evinin camında içeri girdi. Eve giren ekipler Altınbaş'ı uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan Altınbaş, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Altınbaş'ın, iyi olduğu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.

Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu

YORUMLAR
500

Cemil Can, İtfaiye, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu - Son Dakika


Yoğun kar yağışı eğitimi engelledi! 3 şehirde okullar tatil Yoğun kar yağışı eğitimi engelledi! 3 şehirde okullar tatil         
08:12
Bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu Bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu         
08:05
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay, evlendi Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay, evlendi         
07:53
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31
Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi         
17:24
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
17:23
Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim         
17:21
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti         
17:18
Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı         
17:18
40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
17:16
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54
Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu         
14:28
Son Dakika! Bakan Akar 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız Son Dakika! Bakan Akar 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız         
13:39
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31

Son Dakika Haberleri
08:12 Yoğun kar yağışı eğitimi engelledi! 3 şehirde okullar tatil
08:05 Bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu
08:00 10 Ocak günü Dolar, Euro ve Sterlin yeni haftaya nasıl başladı?
07:58 Hulusi Akar'dan askeri yığınak yapan Yunanistan'a uyarı: Bunlar Türkiye içinse çok az
07:49 İyi ki doğdun! Evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı
07:48 Koronavirüse yakalanan Ece Üner: Kendime beddua etmeyecektim
00:39 Esenyurt'ta mülteciler ile mahalle halkı arasındaki gerilim! İçişleri Bakanlığı: Sorumlular gözaltına alındı
00:32 Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı
00:32 Yok böyle keyfilik! 21 yaşındaki genci, "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek vurdu
00:31 İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 08:20:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement