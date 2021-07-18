Ekiplerimiz Bayramda Görev Başında - Son Dakika
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Ekiplerimiz Bayramda Görev Başında

18.07.2021 21:10
Ekiplerimiz Bayramda Görev Başında

Aliağa Belediyesi vatandaşlarının sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Aliağa Belediyesi vatandaşlarının sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Temizlikten ulaşıma, çevre korumadan veterinerlik ve zabıta hizmetlerine kadar tüm ekipler arife günü ve bayram süresince sahada görev başında olacak.

Vatandaşlar arife günü ve Kurban Bayramı süresince kabristan ziyaretlerini belediye servisleri ile ücretsiz olarak saat 10. 00'dan akşam 16. 00 ya kadar saat başı yapabilecek. Aliağa Gençlik Merkezi Önü ve Yeni Mahalle Garaj Mevkiinde bulunan Jandarma Lojmanları önü olmak üzere iki farklı noktadan hareket edecek olan belediye servisleri vatandaşları ücretsiz olarak kabristanlığa taşıyacak ve geri dönüşlerini sağlayacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler arefe günü dahil, Kurban Bayramı boyunca hayvan satış ve kesim alanlarında biyolojik ve evsel atıkların alınarak bertaraf edilmesini sağlayacak. Ekipler, Aliağa'nın tüm cadde ve sokaklarını yıkama işlemlerinin yanı sıra çöp konteynırları dezenfekte edildi.

HİLAL MASA VE ZABITA EKİPLERİ 7 GÜN 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Hilal Masa bayram süresince koordineli bir şekilde çalışacak. Vatandaşların ALO 153 hattı üzerinden yapacakları talepler ile 0530 277 2222 nolu mobil mesaj hattına gönderecekleri istek, şikayet ve önerilere anında yanıt verilecek. Zabıta Ekipleri, ayrıca Veterinerlik Birimi ile birlikte kurban satış ve kesim yerlerinde belgesi olmayan, sağlıksız, hastalıklı hayvanların satışının önüne geçmek için bayram sonuna kadar denetimlerde bulunacak. Bayram öncesi fırın ve marketlerdeki rutin denetimler sürdürülecek.

SAĞLIKSIZ HAYVAN KESİMLERİNE İZİN VERİLMEYECEK, SOKAK HAYVANLARI UNUTULMAYACAK

Aliağa Belediyesi'nin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bayram öncesi ve bayram süresince Veterinerlik hizmetlerini aksatmadan yürütecek. Kesim yerlerinde sağlıksız ve hastalıklı hayvanlar konusunda denetimler yapılacak, acil müdahaleler için veterinerlik hizmeti 24 esasıyla sürdürülecek. Ekipler ayrıca sokak hayvanlarının bakımı ve kontrolünü bayram süresince gerçekleştirecek. Kentin muhtelif noktalarında sevimli dostların mama ve su ihtiyacı için beslemeler yapılacak. Mamamatiklere sık sık mama takviyesi yapılacak.

KESİM ÜCRETLERİ

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan karar neticesinde bu yılın kesim ücretleri şöyle olacak. Bayramın 1. Günü büyükbaş kurbanlık kesimi 400 TL, küçükbaş kurbanlık kesimi 135 TL, bayramın diğer günleri ise büyükbaş kesimi 250 TL, küçükbaş kesimi 85 TL.

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Aliağa Belediyesi, Zabıta, Aliağa, Bayram, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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