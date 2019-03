Ekiplerimiz Beş Ayrı Noktada Çalışmalarını ve Tespitlerini Yapıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki depreme ilişkin, "Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok, 3 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler kentsel dönüşümün ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Arkadaşlarımızla ve Valimizle görüştüm. Metruk binalarda yıkılmalar var, onun dışında herhangi bir hasar olmadığı bilgisi verildi. Çatılardan düşen kiremitlerden ve malzemelerden kaynaklanan yaralanmalar var. Ekiplerimiz beş ayrı noktada çalışmalarını ve tespitlerini yapıyor." dedi.



Kurum, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Aksaray'da, Valilik binasında düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Aksaray Milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu, AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer de eşlik etti.



Kurum, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray'ın tarih, tarım ve kültürün merkezi odluğunu söyledi. Aksaray'ın Anadolu'nun tarihi ve turizmi açısından önemli bir şehir olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:



"Bugün Bakanlığımızı ilgilendiren konularımıza ilişkin istişarelerimizi yaptık. Aksaray'ı bulunduğu konumdan çok daha yukarıya çekebilme adına projelerimizi konuştuk. Yeni Devlet Hastanemiz yapılarak hizmete açıldı. Hastanemizin yanında daha önce şehrimizin atık sularını çökertme havuzları vardı. Bu çökertme havuzları hem kapasite itibarıyla şehrimize yetmiyor hem de koku sebebiyle etrafa zarar veriyordu. Atık su tesisi projemizle inşallah hastaneyi rahatsız eden kokuyu da gidermiş olacağız."



Her kente 2023 yılına kadar düzenli depolama ve atık su arıtma tesisleri yapmayı hedeflediklerini aktaran Kurum, "Bu çerçevede de Aksaray'a atık su arıtma tesisi kazandıracağız. Bunu da 2020'de tamamlamayı öngörüyoruz. Yine TOKİ ile ilimize bin 620 dükkan kazandırıyoruz, sanayi sitesi yapıyoruz. Bölgedeki istihdamı artırmak adına bu çok önemli projenin inşasına kararlı bir şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.



"Hiçbir can kaybımız yok"



Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin bilgiler veren Kurum, şunları söyledi:



"Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok, 3 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler kentsel dönüşümün ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Arkadaşlarımızla ve Valimizle görüştüm. Metruk binalarda yıkılmalar var, onun dışında herhangi bir hasar olmadığı bilgisi verildi. Çatılardan düşen kiremitlerden ve malzemelerden kaynaklanan yaralanmalar var. Ekiplerimiz beş ayrı noktada çalışmalarını ve tespitlerini yapıyor."



Kurum, depremlerde bugüne kadar 82 bin kişinin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Topraklarımızın yüzde 66'sı maalesef deprem bölgesinde. Bu yüzden yerel yönetimler ve Bakanlık olarak bundan sonraki süreçte önceliğimiz 81 ilde kentsel dönüşüm sürecini hızlı ve kararlı bir şekilde işletmektir. Yılda 300 bin konut yapmak suretiyle 5 yılda 1,5 milyon konut yaparak deprem riski altındaki vatandaşlarımızı bir an önce bu durumdan kurtarmak istiyoruz."



Bakan Kurum, daha sonra Hamidiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni inceledi.

