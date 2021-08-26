EKİPLERİMİZ FIRIN DENETİMİNE DEVAM EDİYOR

Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, koronavirüs tedbirlerinden dolayı sık sık incelemelerde bulunduğu fırın ve matadorlara yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Şehir merkezinde bulunan tüm fırın ve matadorlarda gerçekleştirilecek olan denetimler çerçevesinde hijyen, ruhsat ve gramaj incelemesi yapan ekipler, ayrıca un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve işyerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarını da kontrol ediyor.

Yapılan denetimlerden sonra kurallara uymayan işyerlerine uyarı ve cezai işlem uyguladıklarını söyleyen yetkililerimiz, vatandaşların gıda ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde tüketmeleri için denetimlerinin ara vermeden devam edeceğini belirtti.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise yetkililerimize teşekkür etti.