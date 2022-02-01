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Ekiplerin 2,5 metre karla zorlu mücadelesi - Son Dakika

Ekiplerin 2,5 metre karla zorlu mücadelesi

01.02.2022 10:48
Ekiplerin 2,5 metre karla zorlu mücadelesi

Kar kalınlığının 2,5 metreyi geçtiği ancak tipi nedeniyle yer yer 5 metreye ulaştığı Adıyaman'ın rakımı yüksek bölgelerinde ekiplerin kar ile zorlu mücadelesi sürüyor.

Kar kalınlığının 2,5 metreyi geçtiği ancak tipi nedeniyle yer yer 5 metreye ulaştığı Adıyaman'ın rakımı yüksek bölgelerinde ekiplerin kar ile zorlu mücadelesi sürüyor.

Aralıklarla yaklaşık 2 hafta süren kar yağışı özellikle rakımı yüksek Sincik, Çelikhan ve Gerger ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Sincik ilçesinde 2,5 metreyi bulan kar kalınlığı, tipi nedeniyle yer yer 5 metreye ulaşıyor. Sincik ilçesinde bazı köylere yaklaşık iki haftadır ulaşılamıyor.

İl Özel İdare ekipleri bir taraftan Karayolları ekipleri ise başka bir taraftan kar ile mücadele ediyor. Sincik- Malatya karayolu üzerinde bulunan köy yollarının ulaşıma açılması için karayolları ekipleri, diğer köy yollarında ise yol açma çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde 29 köy ve 58 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekiplerinin kar ile ilgili çok iyi bir mücadele belirten İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Adıyaman'daki 452 köy, 513 mezra yolunun açılması için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, "İl Özel İdare ekibimiz kar yağışına hazırlıklı bir şekilde tüm ekibiyle, ilçe ve köylerimizde seferber oldu. Kar yağışında ekiplerimiz çok iyi bir performans gösterdi. Devletimiz her zaman olduğu gibi yine milletimizin yanında oldu, olmaya da devam edecektir. İlimizin genelinde yüzde 90 oranında yollarımız açıldı. Yolları düzenli olarak açılıyoruz ancak sürekli kar yağışı olduğu için tekrar kapanabiliyor. Son 20 yıldan bu yana ilimize böyle bir kar yağmamıştı. Bu yıl kış mevsimi sert geçiyor" dedi. - ADIYAMAN

Ekiplerin 2,5 metre karla zorlu mücadelesi
Ekiplerin 2,5 metre karla zorlu mücadelesi
Ekiplerin 2,5 metre karla zorlu mücadelesi
Ekiplerin 2,5 metre karla zorlu mücadelesi

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Adıyaman, Çelikhan, Sincik, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekiplerin 2,5 metre karla zorlu mücadelesi - Son Dakika


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