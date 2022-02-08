Üye Girişi
Ekiplerin çabası işe yaradı! Boynuna bıçak dayayan kadın, intihardan vazgeçti - Son Dakika

Ekiplerin çabası işe yaradı! Boynuna bıçak dayayan kadın, intihardan vazgeçti

08.02.2022 15:00

Elazığ'da bir kadın, Valilik önüne giderek boynuna bıçak dayadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, eviyle ilgili sorunu olduğu öğrenilen kadını intihardan vazgeçirdi.

İsmi öğrenilemeyen bir kadın, Elazığ Valiliği önüne giderek eline aldığı bıçağı boynuna dayadı. Eviyle ilgili sorunu olduğu öğrenilen kadın, sorununun giderilmesini istedi.

İKNA EDİLEREK, VALİLİK BİNASINA ALINDI

Boynuna dayadığı bıçak ile cadde ortasında bir süre polis ekipleriyle konuşan ve sorununu anlatmaya çalışan kadın, ardından ikna edildi. Elindeki bıçağı bırakan kadın, daha sonra valilik içerisine alındı.

YORUMLAR
500

Elazığ Valiliği, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekiplerin çabası işe yaradı! Boynuna bıçak dayayan kadın, intihardan vazgeçti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:51 Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
14:44 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk bekliyor
14:36 Destan'da bugün neler olacak? Akkız ve Batuga neden ayrı kalmak zorunda?
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
14:27 Evinde kız arkadaşıyla ilişkiye giren adam, sabah komşusunun kapıya bıraktığı notla sarsıldı
14:23 İstanbullu için ucuz ekmek hayal mi oluyor? Halk Ekmek fabrikalarına 3 katı elektrik faturası geldi!
14:22 Masumlar Apartmanı bu akşam neler olacak? Han babasına gerçekleri gösteriyor
14:17 Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje
14:11 Putin'le görüşmesi olay olan Macron: Amaca ulaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 15:06:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ekiplerin çabası işe yaradı! Boynuna bıçak dayayan kadın, intihardan vazgeçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement