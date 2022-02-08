Ekiplerin çabası işe yaradı! Boynuna bıçak dayayan kadın, intihardan vazgeçti - Son Dakika

İsmi öğrenilemeyen bir kadın, Elazığ Valiliği önüne giderek eline aldığı bıçağı boynuna dayadı. Eviyle ilgili sorunu olduğu öğrenilen kadın, sorununun giderilmesini istedi.

İKNA EDİLEREK, VALİLİK BİNASINA ALINDI

Boynuna dayadığı bıçak ile cadde ortasında bir süre polis ekipleriyle konuşan ve sorununu anlatmaya çalışan kadın, ardından ikna edildi. Elindeki bıçağı bırakan kadın, daha sonra valilik içerisine alındı.