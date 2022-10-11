Ekiplerin denetiminde 9 bin 284 TL ceza uygulandı - Son Dakika
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Ekiplerin denetiminde 9 bin 284 TL ceza uygulandı

11.10.2022 00:57
Ekiplerin denetiminde 9 bin 284 TL ceza uygulandı

Zonguldak'ta trafik ekiplerince yapılan denetimde toplam 9 bin 284 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta trafik ekiplerince yapılan denetimde toplam 9 bin 284 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre 09: 00-14: 00 saatleri arasında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Liman Caddesi Gümrük Kavşağı Çocuk Şube Müdürlüğü binası karşısında, toplu taşıma araçları şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 66 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 7 sürücüye taşıma sınırı üzerinde yolcu almaktan, 2 sürücüye psikoteknik değerlendirme raporu olmadan ticari araç kullanmaktan,1 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan,1 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan,1 araç sahibine yetersiz sürücü belgesine sahip sürücünün araç kullanmasına izin vermekten olmak üzere, toplam 9.284,00 TL trafik idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekiplerin denetiminde 9 bin 284 TL ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekiplerin denetiminde 9 bin 284 TL ceza uygulandı - Son Dakika
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