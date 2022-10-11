Denetimlerde 66 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 7 sürücüye taşıma sınırı üzerinde yolcu almaktan, 2 sürücüye psikoteknik değerlendirme raporu olmadan ticari araç kullanmaktan,1 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan,1 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan,1 araç sahibine yetersiz sürücü belgesine sahip sürücünün araç kullanmasına izin vermekten olmak üzere, toplam 9.284,00 TL trafik idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ekiplerin denetiminde 9 bin 284 TL ceza uygulandı - Son Dakika

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