Ekiplerin dezenfekte çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

Toplu taşıma araçlarında yapılan dezenfekte çalışmasından görüntü

Dolmuş şoförü Serhat Acay ile röportaj

Kağızman ilçesinde belediye ekipleri vatandaşların gece evde olduğu saatlerde İstiklal Alanı, Şahindere Mahallesi ile Kars ve Narinkale caddelerinde dezenfekte çalışması yapması KARS - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ortak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.

Belediye ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Bu çerçevede özel kıyafetli ekipler, otobüs durakları, tarihi mekanlar, belediye hizmet binaları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanları dezenfekte ediyor.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların yoğun kullandıkları yerleri sık sık dezenfekte ettiklerini söyledi.

Vatandaşların sağlığı için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Kurtbaş, "Bugün toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyoruz, halkın çoğunlukla kullandığı ve hastanelere gittiği araçlar bunlar hastalıktan korunmamız için hijyene önem göstermemiz lazım. Halkın yoğunlukla kullandığı alanları sık sık dezenfekte etmeye çalışıyoruz." dedi.

Dolmuş şoförü Serhat Acay, araçlarını sürekli dezenfekte ettiklerini anlatarak, "Yolcularımızın sağlığı için araçlarımızı sürekli temiz tutuyoruz, yedek maske taşıyoruz, belediye ekipleri de sık sık araçlarımızı dezenfekte ediyor, hastalık geçene kadar kurallara uymamız lazım." diye konuştu.

Kağızman ilçesinde belediye ekipleri vatandaşların gece evde olduğu saatlerde İstiklal Alanı, Şahindere Mahallesi ile Kars ve Narinkale caddelerinde dezenfekte çalışması yaptı.