Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Aydın- İzmir Otoyolunda uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, durduğu araçta yaptığı aramada 75 kilogram skunk, bir tabanca ile mermi ele geçirdi.
Otomobilde bulunan Buruş Y. (21), Umut M. (21) ve Seymen T. (20), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika