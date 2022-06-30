Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

30.06.2022 22:27

Aydın'ın Efeler ilçesinde, uygulama noktasında ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Aydın- İzmir Otoyolunda uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, durduğu araçta yaptığı aramada 75 kilogram skunk, bir tabanca ile mermi ele geçirdi.

Durdurulan otomobilde 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Otomobilde bulunan Buruş Y. (21), Umut M. (21) ve Seymen T. (20), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Durdurulan otomobilde 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YORUMLAR
500
Çanakkale'de kaçak tütün operasyonunda 1 gözaltı Çanakkale'de kaçak tütün operasyonunda 1 gözaltı Son Dakika | Otomobilde 75 kilo 'skunk' ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Son Dakika | Otomobilde 75 kilo 'skunk' ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
18:11 CHP Elazığ İl Başkanı Duran: Nehre akan bir siyanür var
17:35 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları 2 gün iş bıraktı
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 22:43:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement