Ekiplerin hamile kadını hastaneye ulaştırma mücadelesi mutlu sonla bitti - Son Dakika

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğum sancıları başlayan kadın için belediye, jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Zorlu bir mücadele sonrası hastaneye ulaştırılan kadın, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

İlçenin Yaylakonak köyünde yaşayan 2 çocuk annesi 9 aylık hamile 33 yaşındaki Süheyla Alav'ın doğum sancıları başladı. Aile, durumu yetkililere bildirdi. Günlerdir yağan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmak için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Köye ulaşan ekipler, paletli ambulansla Süheyla Alav'ı ilçe merkezine taşıdı. Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan kadının Van'daki hastaneye sevki uygun görüldü. Bahçesaray-Van kara yolunun Karapet geçidi kısmının da kar nedeniyle kapanması yüzünden, il merkezinden ambulans helikopter talebinde bulunuldu.

Van'dan havalanan helikopter, yoğun yağış ve tipi nedeniyle ilçeye iniş yapamadı. Ekipler bu kez hamile kadını Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden Van'a ulaştırmak için harekete geçti.

Bahçesaray-Hizan kara yolunun da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandığını öğrenen ekipler, jandarmadan yardım istedi. Jandarma, ambulans helikopteri, inebilecekleri Ulubeyli Jandarma Karakolu'na yönlendirdi.

Yol üzerindeki Ulubeyli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerler de ambulans helikopterin inebilmesi için karakolun önündeki alanı kardan temizledi.

Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter, jandarmanın temizlediği alana güvenlik bir şekilde iniş yaptı. Burada ambulansta bekleyen Süheyla Alav, sağlık ekiplerince sedyeyle alınarak ambulansla konuldu.

Havalanan ambulans, hastayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Burada doğumu gerçekleştirilen Süheyla Alav, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

"Allah devletimizden razı olsun"

Süheyla Alav'ın eşi Taner Alav, zorlu bir süreç sonrası hastaneye ulaşabildiklerini belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

"Yaylakonak köyünde oturuyoruz. Eşim hastaydı, bebek bekliyorduk. Köy yolu kar nedeniyle kapalıydı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu açtı. Bizi ilçeye getirdiler ancak Bahçesaray-Van yolu da kapalı olduğu için bu kez Hizan üzerinden Van'a gelmeye çalışıldı. O yol da kapalı olunca helikopter istenildi. Askerler, karakolunun önünü temizledi, helikopter gelip eşimi Van'a ulaştırdı. Eşim için herkes seferber oldu, Allah devletimizden ve bütün ekipten razı olsun."