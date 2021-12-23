Üye Girişi
Ekiplerin hamile kadını hastaneye ulaştırma mücadelesi mutlu sonla bitti - Son Dakika

Ekiplerin hamile kadını hastaneye ulaştırma mücadelesi mutlu sonla bitti

23.12.2021 11:00

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğum sancıları başlayan kadın için belediye, jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğum sancıları başlayan kadın için belediye, jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Zorlu bir mücadele sonrası hastaneye ulaştırılan kadın, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

İlçenin Yaylakonak köyünde yaşayan 2 çocuk annesi 9 aylık hamile 33 yaşındaki Süheyla Alav'ın doğum sancıları başladı. Aile, durumu yetkililere bildirdi. Günlerdir yağan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmak için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Köye ulaşan ekipler, paletli ambulansla Süheyla Alav'ı ilçe merkezine taşıdı. Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan kadının Van'daki hastaneye sevki uygun görüldü. Bahçesaray-Van kara yolunun Karapet geçidi kısmının da kar nedeniyle kapanması yüzünden, il merkezinden ambulans helikopter talebinde bulunuldu.

Van'dan havalanan helikopter, yoğun yağış ve tipi nedeniyle ilçeye iniş yapamadı. Ekipler bu kez hamile kadını Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden Van'a ulaştırmak için harekete geçti.

Bahçesaray-Hizan kara yolunun da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandığını öğrenen ekipler, jandarmadan yardım istedi. Jandarma, ambulans helikopteri, inebilecekleri Ulubeyli Jandarma Karakolu'na yönlendirdi.

Yol üzerindeki Ulubeyli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerler de ambulans helikopterin inebilmesi için karakolun önündeki alanı kardan temizledi.

Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter, jandarmanın temizlediği alana güvenlik bir şekilde iniş yaptı. Burada ambulansta bekleyen Süheyla Alav, sağlık ekiplerince sedyeyle alınarak ambulansla konuldu.

Havalanan ambulans, hastayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Burada doğumu gerçekleştirilen Süheyla Alav, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

"Allah devletimizden razı olsun"

Süheyla Alav'ın eşi Taner Alav, zorlu bir süreç sonrası hastaneye ulaşabildiklerini belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

"Yaylakonak köyünde oturuyoruz. Eşim hastaydı, bebek bekliyorduk. Köy yolu kar nedeniyle kapalıydı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu açtı. Bizi ilçeye getirdiler ancak Bahçesaray-Van yolu da kapalı olduğu için bu kez Hizan üzerinden Van'a gelmeye çalışıldı. O yol da kapalı olunca helikopter istenildi. Askerler, karakolunun önünü temizledi, helikopter gelip eşimi Van'a ulaştırdı. Eşim için herkes seferber oldu, Allah devletimizden ve bütün ekipten razı olsun."

Ekiplerin hamile kadını hastaneye ulaştırma mücadelesi mutlu sonla bitti
Ekiplerin hamile kadını hastaneye ulaştırma mücadelesi mutlu sonla bitti
Ekiplerin hamile kadını hastaneye ulaştırma mücadelesi mutlu sonla bitti
Ekiplerin hamile kadını hastaneye ulaştırma mücadelesi mutlu sonla bitti

Bahçesaray, Hisarcık, Doğum, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekiplerin hamile kadını hastaneye ulaştırma mücadelesi mutlu sonla bitti - Son Dakika


YORUMLAR
500
Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum         
12:23
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi         
12:18
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı         
11:12
Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı tepki çekti: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı tepki çekti: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın         
11:02
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı         
18:51
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23

Son Dakika Haberleri
12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi
12:18 Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
12:16 Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı
11:54 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri duyanların tüylerini ürpertti!
11:51 Delta'ya yakalanıp aşı olmayan kişiler Omicron varyantına karşı en şanssız grup olarak değerlendirildi
11:42 Nijerya'da 1 milyon dozdan fazla korona aşısı imha edildi
11:34 Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı
11:32 Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık!
11:19 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi!
11:13 Ekonomistler o tarihi işaret ediyor! 3 Ocak, neden dolar/TL için kritik tarih?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 12:31:54. #1.12#
SON DAKİKA: Ekiplerin hamile kadını hastaneye ulaştırma mücadelesi mutlu sonla bitti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement