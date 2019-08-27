Son Dakika Haberleri: Ekiplerin nefes kesen kurtarma çabası yetmedi
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Ekiplerin nefes kesen kurtarma çabası yetmedi

7 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde akıntıya kapılarak kayalıklara sıkışan ve ekiplerin yoğun çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin nefes kesen kurtarma çabası yetmedi, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde akıntıya kapılarak kayalıklara sıkışan ve ekiplerin yoğun çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgilere göre, Sedat Yılmaz (35) adlı vatandaş, Akçakoca'nın Melenağzı mevkiinde serinlemek için denize girdi. Bir andan dip akıntısına kapılan Sedat Yılmaz kayalıklara sürüklendi. Kayalıklara sıkışan Yılmaz'ın çırpınışlarını görenler hemen Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Yardım hattına haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri Yılmaz'ı kurtarmak için operasyon başlattı. Halatlarla Sedat Yılmaz'ın bulunduğu yere inen ekipler, sıkıştığı yerden Sedat Yılmaz'ı çıkartarak sedyeye aldı. Sedyeyi kayalıklardan yukarı çekerek çıkartan ekiplerin yaptığı müdahaleye rağmen Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DÜZCE

Sedat Yılmaz, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:37 Kaynak: İHA
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