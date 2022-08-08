Otomobilin motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi - Son Dakika
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Otomobilin motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi

08.08.2022 13:33

Ekiplerin otomobilin motor kaputunda silah ve şarjörlerini bulması Hatay'da otomobilin motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde, motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin otomobilin motor kaputunda silah ve şarjörlerini bulması Hatay'da otomobilin motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde, motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında takibe aldıkları bir otomobili Belen- İskenderun kara yolunda durdurdu.

Aramada, otomobilin motor kaputuna gizlenmiş yarı otomatik tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

Araçtaki A.Ö. ve H.A gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi - Son Dakika

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