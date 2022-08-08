Ekiplerin otomobilin motor kaputunda silah ve şarjörlerini bulması Hatay 'da otomobilin motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi

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Kaynak: AA

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