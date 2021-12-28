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Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar - Son Dakika

Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar

28.12.2021 12:25

Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa terk edilen pitbull cinsi köpeği yakalayarak hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde koruma altına aldı.

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Yeni TOKİ bölgesinde sahipsiz pitbull cinsi köpeği paniği yaşandı. Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeğin tehlikeli olacağını düşünerek Van Büyükşehir Belediyesine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler, hayvan ambulansıyla olay yerine gitti.

Sahipsiz pitbull ekipleri harekete geçirdi! Uzun uğraşlar sonucu iğne ile sakinleştirildi

İĞNE KULLANARAK SAKİNLEŞTİRİLDİ

Olay yerinde yapılan arama çalışmaları sonrası kısa sürede sahipsiz köpeğe ulaşan ekipler, zorlu bir uğraşın ardından iğne kullanarak köpeği sakinleştirdi. Sakinleşen köpek ambulansla hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Sahipsiz pitbull ekipleri harekete geçirdi! Uzun uğraşlar sonucu iğne ile sakinleştirildi

"BU KÖPEĞİ İLK KEZ BURADA GÖRDÜM"

Okul çevresi ve TOKİ konutlarının bulunduğu alanda ilk kez böyle bir tür köpekle karşılaştığını dile getiren Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, "Sabah saatlerinde okulla gelirken sokakta farklı bir köpek cinsini fark ettim. Hemen Van Büyükşehir Belediyesine haber verdim. Sağ olsun onlarda gelip köpeği aldılar. Bu köpeği ilk kez burada gördüm. Sanırım son yaşanan olaylardan sonra buraya bırakıldığını düşünüyorum" dedi.

Sahipsiz pitbull ekipleri harekete geçirdi! Uzun uğraşlar sonucu iğne ile sakinleştirildi

"EKİPLERİMİZ MÜDAHALE ETTİ"

Barınakta 26 tehlikeli ırkın bulunduğunu belirten Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem, "Bugün itibarıyla ihbar hattımıza agresif davranış gösteren bir pitbull şikayeti aldık. Ekiplerimizi hemen vakaya yönlendirdik. Ekiplerimiz müdahale etti. Pitbull köpeğini hayvan merkezimize getirdik. Şu an buraya getirilen pitbull köpeği ile beraber toplam 26 tehlikeli ırk köpeğimiz mevcut. Köpeklerimizin bakım ve tedavilerini biz yapıyoruz" diye konuştu.

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Kazım Karabekir, Rehabilitasyon, Pitbull, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar - Son Dakika
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