Ekiplerin zorlu buz mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekiplerin zorlu buz mesaisi - Son Dakika

Ekiplerin zorlu buz mesaisi

6 saat önce

Sivas'ın Gürün ve İmranlı ilçelerinde şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı ekiplerin buzları temizleme mesaisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sivas'ın Gürün ve İmranlı ilçelerinde şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı ekiplerin buzları temizleme mesaisi cep telefonu kamerasına yansıdı.


Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) enerji timleri, elektrik kesintisi ihbarı üzerine Gürün ve İmranlı ilçesi kırsalındaki arızayı tespit etmek için enerji nakil hattı güzergahında inceleme yaptı. İncelemelerde, İmranlı ilçesinde 25 metre uzunluğundaki bir enerji nakil hattı direğinde ve Gürün ilçesinde buz tutan elektrik tellerinde buz kütleleri oluştuğunu gördü. Gürün ilçesinde buz tutan elektrik tellerini temizleyen ekipler İmranlı ilçesinde ise buz tutan direğe tırmanarak oluşan arızaları kısa sürede çözüme ulaştırdı. Kopan elektrik telleri üzerindeki buzları da keser ile kırarak temizleyen ekipler vatandaşların elektriksiz kalmaması için yoğun çaba gösterdi.


Zor şartlar altında yürütülen bu çalışmayı ekipten bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - SİVAS

İmranlı, Sivas, Gürün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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