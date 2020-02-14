Ekiplerinde mahsur kaldığı bölgede yaşlı kadın 7 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Ağrı'da yolu ulaşıma kapalı olan köyde sobadan etkilenerek zehirlenen ve tek başına yaşayan Çiçek Efendioğlu için paletli ambulansla yola çıkan ekipler, görüş mesafesinin düşmesiyle 2 saat mahsur kaldıkları bölgeden yaşlı kadını 7 saat sonra hastaneye yetiştirdi.

Hamur ilçe merkezine 36 kilometre uzaklıkta olan Şehit mezrasındaki evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Çiçek Efendioğlu, sobada yaktığı kömürün dumanından etkilenerek rahatsızlandı.

Efendioğlu'nun hastalandığı fark eden komşuları 112 Acil Sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi.

Bölgede günlerdir etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezraya ambulansla gidemeyen ekipler, yaşlı kadını kurtarmak için paletli ambulansla harekete geçti.

Karakazan köyünü geçtikten sonra hasta kadının bulunduğu mezranın yoluna koyulan ekipler, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı.

Bir süre sonra görüş mesafesinin sıfırlanmasıyla kar ve fırtınanın kapattığı yolu kaybeden ekipler, 2 saat boyunca arazide mahsur kaldı.

Efendioğlu'na ulaşmak için bir buçuk metre yüksekliğindeki karda yoğun çaba sarf eden ancak kar ve sis nedeniyle mezraya ulaşamayan ekipler, çareyi başka köye gidip vatandaşlardan yardım istemekte buldu.

Komşu köyden bir vatandaşın rehberliğinde yeniden yola koyulan ekipler mezraya ulaştıktan sonra, paletli ambulansa konulan Efendioğlu ve yakınlarını bekleyen başka bir ambulansa götürdü.

Ekiplerin de mahsur kaldığı 7 saatlik kurtarma çalışması, Efendioğlu'nun Ağrı Devlet Hastanesine ulaştırılmasıyla sona erdi.

Ekiplerin yardımına koşan ve onları mezraya ulaştıran Mehmet Ali Daşdemir, kar ve fırtına yüzünden bölgede yaşamın çok zorlaştığını söyledi.