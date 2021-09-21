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Eklem sağlığını korumanın yolları - Son Dakika

Eklem sağlığını korumanın yolları

21.09.2021 13:06
Eklem sağlığını korumanın yolları, System.String[]

Medicana Kadıköy Hastanesi Ortopedi Uzmanı ve Başhekimi Prof. Dr. Semih Gür, hareketli bir yaşam sürmenin, eklemin hareket kabiliyetlerini uzun süre devam ettirebilmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Medicana Kadıköy Hastanesi Ortopedi Uzmanı ve Başhekimi Prof. Dr. Semih Gür, hareketli bir yaşam sürmenin, eklemin hareket kabiliyetlerini uzun süre devam ettirebilmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gür, eklem sağlığını korumaya yönelik 7 temel öneride bulundu.

Gür, eklemin, "iki kemiği birbirine bağlayan yapının" adı olduğunu belirterek, eklem ve eklemin etrafındaki yapıların, vücudu hareket ettirebilmeyi sağladığını, eklemin yapısını oluşturan kıkırdak ve diğer dokuların kemiklerin birbirine sürtünmesini önlediğini kaydetti.

Eklem boşluğu içerisindeki sıvı ve kemiklerin yüzlerini örten kıkırdak dokunun, kemiklerin birbirine sürtünmesini engelleyerek hareketin rahat bir şekilde yapılmasını sağladığını aktaran Gür, "Yaşlanma, sakatlanma, eklemlere fazla yük binmesi gibi durumlar eklemdeki kıkırdak yapının bozulmasına yol açıyor. Hasar gören ve işlevini yerine getiremeyen kıkırdak doku ise eklemin genel yapısını etkileyerek artrit, artroz ya da halk arasında 'kireçlenme' dediğimiz eklem aşınması tablosunu oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gür, eklemin sağlıklı kalması ve vücut hareketlerinin mükemmel bir şekilde devam edebilmesi için eklemi oluşturan tüm yapıların sağlıklı ve güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Eklem sağlığının oldukça kapsamlı bir durum olduğunu belirten Gür, "Eklem sağlığı denilince sadece kıkırdak ve eklemin içindeki yapılardan bahsetmiyoruz. Tam anlamıyla bir eklem sağlığından söz etmek için eklemi destekleyen bağlar, kas ve kemiklerin de güçlü ve sağlam olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eklem sağlığının korunması için yapılması gerekenler

Prof. Dr. Semih Gür, eklem sağlığının korunması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Hareketli bir yaşam sürmek, eklemin hareket kabiliyetlerini uzun süre devam ettirebilmesine yardımcı oluyor. Kilolu kişilerin ideal kilosunu yakalaması eklemlerdeki stres yükünü azaltarak eklem harabiyetini engellemek açısından büyük önem taşıyor. Birkaç kilo zayıflamak bile eklemlere binen yükte çok ciddi rahatlamalar yapıyor. Düşük yoğunluklu egzersizler yapın. Bu egzersizler eklem üzerinde çok büyük bir stres oluşturmadığı için kişinin zorlanmadan hareket etmesine yardım ediyor. Kaslarınızı güçlendirin. Eklemi destekleyen kasların güçlü olması eklem sağlığını olumlu yönde etkileyen bir durum. İşin aslı eklem ile kasları aşırı zorlamayan ve aşırı yüklenme oluşturmayan her türlü egzersiz yapılmalıdır.

Akdeniz diyeti ile beslenin. Eklem üzerindeki yükü azaltmak, eklem yapısına beslenme ile katkıda bulunmak için kilo yapmayan, içerdiği maddeler ile eklem yapısını güçlendiren ve antioksidan özellikleri de olan doğal besinlerden bol bol tüketmek gerekiyor. Vitamin D ve kalsiyum takviyesi almak, eklem sağlığını korumaya yardımcı olur. Kolajen ve C vitamini de yine eklem sağlığını korumak için alınabilecek takviyelerdendir. Sigarayı bırakın. Sigara, eklemi oluşturan yapıların beslenmesini, bu yapılara giden kan akımında yaptığı olumsuz etkilerden ötürü zararlı yönde etkiliyor."

Kadıköy, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eklem sağlığını korumanın yolları - Son Dakika Ekonomi


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