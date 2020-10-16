Eklemleri Güçlendirmek İçin Öneriler - Son Dakika

Eklemleri Güçlendirmek İçin Öneriler

16.10.2020 12:32
Eklemleri Güçlendirmek İçin Öneriler, System.String[]

Güç kazanmak söz konusu olduğunda kaslar denklemin yalnızca bir parçasıdır.

Güç kazanmak söz konusu olduğunda kaslar denklemin yalnızca bir parçasıdır. Tendonlarınıza ve bağlarınıza da dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu bağlar ve tendonlar kası kemiğe bağlarlar ve yeterince güçlü değillerse hareketinizi kısıtlayabilir ve sizi yaralanmaya daha yatkın hale getirebilirler. Bu bağ ve dokular vücuttaki tüm proteinlerin yaklaşık üçte birini oluşturan yapısal bir protein olan kolajenden yapılır. Kolajen üretiminizi uyararak kaslarınızın destek sistemini güçlendirebilirsiniz.

Gelin eklemlerinizi korumak ve güçlendirmek için yapabileceğiniz şeylere bakalım...

KİLONUZU KORUYUN

Fazla kilolu olmak, dizleriniz, ayak bilekleriniz, kalçalarınız ve sırtınız gibi ağırlık taşıyan eklemlerinize fazladan baskı uygular. Taşıdığınız her fazla kilo, eklemleriniz üzerinde fazladan dört kilo ekstra basınçla sonuçlanır. Sağlıklı bir kiloya ulaşarak ve bunu koruyarak, eklemlerinizdeki stres miktarını sınırlayabilir ve eklem hasarı riskinizi azaltabilirsiniz.

EGZERSİZ YAPIN

Aktif egzersiz yapmak eklemlerinizdeki sertliği azaltmaya yardımcı olur. Gün içinde sık sık hareket etmeli ve tek pozisyonda çok uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Yürüme, yüzme, bisiklete binme, kuvvet antrenmanı ve esneme gibi egzersizler eklemlerinizin hareketli kalmasına yardımcı olur. Bu egzersizlerden herhangi birini yaparken, eklemlerinizi esnetip ısınmayı unutmayın.

GÜÇLÜ KALIN

Güçlü kaslar ve kemikler eklemleriniz için destek ve stabilite sağlar. Rutininize kuvvet antrenmanı egzersizleri eklemek, eklemlerinizi güvenli ve hareketli tutan kaslar oluşturmanıza yardımcı olur. Güçlü bir vücut, düşme ve eklem yaralanmasına neden olabilecek diğer kazalarla ilgili sorunları önlemeye yardımcı olabilir. Yürüme veya koşma gibi ağırlık kaldırma egzersizleri de güçlü kemiklerinizi korumanıza yardımcı olur.

DURUŞUNUZA DİKKAT EDİN

Doğru duruş, eklemlerinizin daha fazla gerilmesini önleyebilir ve çevredeki kasların yaralanma riskinizi azaltabilir. Egzersiz sırasında tekrarlayan hareketler yaparken, otururken ve ayakta dururken duruşunuza dikkat edin. Özellikle ağır nesneleri taşıyor veya kaldırıyorsanız dikkatli olmak sizi ağrılı bir yaralanma veya eklem hasarından koruyabilir.

SAĞLIKLI BESLENİN

Sağlıklı beslenmek eklem sağlığınızı iyileştirebilir ve fazla kilo vermenize yardımcı olabilir. Yağsız proteinler yemek, güçlü kaslar oluşturmanıza yardımcı olabilir. Süt ürünleri gibi kalsiyum ve D vitamini içeren yiyecekler yiyerek kemiklerinizi güçlü tutabilirsiniz. Somon ve uskumru gibi balıklar, eklemlerinizdeki iltihabı azaltabilen omega-3 yağ asitleri içerir. Domates, zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler ve fındık gibi diğer yiyecekler de iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

KOLAJEN TAKVİYESİ

Eklemlerinizi kolajen takviyesiyle de destekleyebilirsiniz.

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Eklemleri Güçlendirmek İçin Öneriler

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Kaynak: Hürriyet

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