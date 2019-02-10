Son Dakika Haberleri: Ekler Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

Ekler Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

1 saat önce

Yeni bir yeme kapışması ile beraberiz. Bu kez önümüzde eklerler var. Bu formatta çok yemek kadar tabii şans da önemli.

Yeni bir yeme kapışması ile beraberiz. Bu kez önümüzde eklerler var. Bu formatta çok yemek kadar tabii şans da önemli.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:40 Kaynak: Youtube

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