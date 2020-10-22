Ekmeğe yapılan zamdan sonra un fiyatları yüzde 20 daha arttı - Son Dakika

Ekmeğe yapılan zamdan sonra un fiyatları yüzde 20 daha arttı

22.10.2020 16:06
Ekmeğe yapılan zamdan sonra un fiyatları yüzde 20 daha arttı, System.String[]

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ekmeğe zam yaptıktan 15 gün sonra un fiyatının yüzde 20 artarak 120 TL'den 145 TL'ye çıktığını belirterek, "Ticaret hayatımda böyle bir evreye daha önce şahit olmadım" dedi.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ekmeğe zam yaptıktan 15 gün sonra un fiyatının yüzde 20 artarak 120 TL'den 145 TL'ye çıktığını belirterek, "Ticaret hayatımda böyle bir evreye daha önce şahit olmadım" dedi.

Ekmek fiyatına Samsun'da bir yıl aranın ardından 13 Haziran'da yaklaşık yüzde 9 oranında zam yapılmıştı. 1,25 TL'den satılan 200 gram ekmek, zamla birlikte gramajı 220'ye çıkarılarak 1,50 TL'den satılmaya başlanmıştı. O dönemde Samsun Valiliği'ne atanan Dr. Zülkif Dağlı'nın ilk işi de bu zammı iptal etmek olmuştu. 15 gün önce ise Samsun'da ekmeğe 'artan un fiyatları' gerekçe gösterilerek yeniden 25 kuruş zam yapıldı. Bu kez gramaj değişmedi, 200 gram ekmek 1,50 TL'den satılmaya başlandı.

"Gidişat fırıncıyı zamma zorluyor"

Yapılan ekmek zammından kısa süre sonra un fiyatlarının yüzde 20 oranında arttığını belirten Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, gidişatın fırıncıyı yeni bir zamma zorladığına dikkat çekti. Yiğit, "Biz ekmeğe zam yaptığımızda unun çuvalı 120 TL'ydi. Şu anda unun çuvalı 140-145 TL'ye çıktı. Bu aşamada aldıklarımızı da geri vermiş olduk. 15 gün önce 120 liraya aldığımız çuval bu kadar kısa bir süre 20-25 TL zamlandı. Ben ticaret hayatımda böyle bir evre daha önce hiç yaşamadım. Ne olacağını bilemiyoruz. Devletimiz bunun önünü alamazsa bir takım sıkıntılar doğabilir. Federasyon başkanımız da zaman zaman 'yılbaşına kadar zam almayacağız' diyor ama gidişatta fırıncıyı zamma zorluyor. 15 günde hammaddeye yüzde 20 zam yapılırsa bunun önüne nasıl geçeceğiz bilemiyorum. Şu anda her şey muamma" diye konuştu.

"Buğday piyasası tamamen Rusya'nın kontrolünde"

İptal edilen zam talepleri zamanında unun çuvalının 105 TL olduğunu ifade den Yılmaz Yiğit,

"KDV'nin sıfırlanması konusunda bunun una ne kadar yansıyacağını henüz bilemiyoruz. Zam talebimiz vali bey tarafından geri alındığı o zamanki şartlarda unun çuvalının fiyatı 105 TL idi. 3 ay sonra un 120 TL oldu. Daha sonra 15 günde çuval başına 25 liraya yakın zam geldi. Bunun yegane nedeni de buğday fiyatlarıdır. Buğday piyasası tamamen Rusya'nın kontrolünde. Gıda anlamında her ülkenin bir depolaması var. Aldığımız bilgiler şu anda bunlar" diye konuştu.

Yiğit açıklamasını şöyle tamamladı:

"Türk buğdayı bizim ekmeğimizi yapmak için yeterli gelmiyor. Yurt içindeki buğday yurt dışına ihraç ediliyor. Yurt dışının buğdayı da ekmek yapmak için Türkiye'ye geliyor. Bizim buğdayın kalitesinde ve verimindeki düşüklükten de kaynaklanan bir takım sıkıntılar var. Fiyatlar konusunda şu anda bir belirsizlik söz konusu." - SAMSUN

Ekmeğe yapılan zamdan sonra un fiyatları yüzde 20 daha arttı

Türk Lirası, Ticaret, Buğday, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ekmeğe yapılan zamdan sonra un fiyatları yüzde 20 daha arttı - Son Dakika Ekonomi

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