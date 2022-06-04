Ekmeğe Zam Gelen Ağrı'da Esnaftan Savcı Sayan'a İmamoğlu Yanıtı: "Önce Burada Ucuzlasın" - Son Dakika
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Ekmeğe Zam Gelen Ağrı'da Esnaftan Savcı Sayan'a İmamoğlu Yanıtı: "Önce Burada Ucuzlasın"

04.06.2022 14:47

Ağrı’da gelen zamla ekmek fiyatı 2,5 liradan 3 liraya çıktı. Ağrılı esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “En ucuz ekmek Ağrı’da. İstanbul bizi örnek alsın” diyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a “Önce burada ucuzlasın, ondan sonra oralarda ucuzlasın” dedi.

Ağrı'da gelen zamla ekmek fiyatı 2,5 liradan 3 liraya çıktı. Ağrılı esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "En ucuz ekmek Ağrı'da. İstanbul bizi örnek alsın" diyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a "Önce burada ucuzlasın, ondan sonra oralarda ucuzlasın" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Ağrı'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşların derdini dinledi. CHP'li milletvekillerine girdikleri bir bakkalda, ekmeğin fiyatının 2,5 liradan 3 liraya çıktığı bilgisi verildi. Bakkal, fiyatın 4 liraya çıkacağı yönünde söylentiler olduğunu belirtti.

CHP'li Kılınç, bunun üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın daha önce İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "En ucuz ekmek Ağrı'da. Ağrı'da ekmeği 1,4 lira yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da inşallah Ağrı'yı örnek alır. Ekmeği daha da aşağıya indirmek için çaba sarf eder" açıklamasını anımsattı. Bakkal, "Önce burada ucuzlasın, ondan sonra oralarda ucuzlasın. Burada yükselmeye devam ediyor. Şöyle kalacak gibi de değil. 3,5 lira- 4 liradan bahsediliyor" diye yanıt verdi.

Ekmeğe Zam Gelen Ağrı'da Esnaftan Savcı Sayan'a İmamoğlu Yanıtı: Önce Burada Ucuzlasın
Ekmeğe Zam Gelen Ağrı'da Esnaftan Savcı Sayan'a İmamoğlu Yanıtı: Önce Burada Ucuzlasın
Ekmeğe Zam Gelen Ağrı'da Esnaftan Savcı Sayan'a İmamoğlu Yanıtı: Önce Burada Ucuzlasın
Ekmeğe Zam Gelen Ağrı'da Esnaftan Savcı Sayan'a İmamoğlu Yanıtı: Önce Burada Ucuzlasın

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekmeğe Zam Gelen Ağrı'da Esnaftan Savcı Sayan'a İmamoğlu Yanıtı: 'Önce Burada Ucuzlasın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekmeğe Zam Gelen Ağrı'da Esnaftan Savcı Sayan'a İmamoğlu Yanıtı: "Önce Burada Ucuzlasın" - Son Dakika
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