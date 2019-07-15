Ekmeği uğrunda öldü...
1 saat önce
Balıkesir'den Susurluk'a köy ekmeği satmaya giden araç virajı alamayarak, devrildi.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:48 Kaynak: İHA
'den Susurluk
'a köy ekmeği satmaya giden araç virajı alamayarak, devrildi. Araç
Sürücüsü İsmail A. kazada öldü.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in bir köyünde ev ekmeği yaparak, pazarlarda satış yapan İsmail A. yüklediği ekmeklerle pazara giderken, Susurluk'un Aziziye
Mahallesine virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza sırasında 16 ADT 908 plakalı araç sürücüsü İsmail A. hayatını kaybetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri ve 112 Acil ekiplerinin olay yerine gelerek olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri kaza yapan araçtan savrulan köy ekmeklerini yoldan topladılar. Trafik kazası ile ilgili soruşturmaya başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR
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