Son Dakika Haberleri: Ekmeği uğrunda öldü...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ekmeği uğrunda öldü...

1 saat önce

Balıkesir'den Susurluk'a köy ekmeği satmaya giden araç virajı alamayarak, devrildi.

Ekmeği uğrunda öldü..., System.String[]
Balıkesir'den Susurluk'a köy ekmeği satmaya giden araç virajı alamayarak, devrildi. Araç Sürücüsü İsmail A. kazada öldü.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in bir köyünde ev ekmeği yaparak, pazarlarda satış yapan İsmail A. yüklediği ekmeklerle pazara giderken, Susurluk'un Aziziye Mahallesine virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza sırasında 16 ADT 908 plakalı araç sürücüsü İsmail A. hayatını kaybetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Acil ekiplerinin olay yerine gelerek olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri kaza yapan araçtan savrulan köy ekmeklerini yoldan topladılar. Trafik kazası ile ilgili soruşturmaya başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Susurluk, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adli Tıp gerçeği ortaya çıkarınca müebbete çarptırıldı Çin'de bulunan 100 yıllık Jianghan Oteli yandı Samsun'da korkutan görüntü! Sazan balıkları kıyıya vurdu 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:19:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekmeği uğrunda öldü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]