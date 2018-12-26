Ekmeğin İçinden Çıkan Cisim Hayrete Düşürdü
1 saat önce
BİLECİK / DHA BİLECİK'te bir kişinin marketten aldığı poşet içerisindeki tam buğday ekmekten mavi renkli plastik cisim çıktı.
BİLECİK/ DHA
BİLECİK'te bir kişinin marketten aldığı poşet içerisindeki tam buğday ekmekten mavi renkli plastik cisim çıktı. Hürriyet Mahallesi
'nde oturan kimliği açıklanmayan bir kişi, marketten 1 lira 75 kuruşa aldığı ekmekten plastik cisim çıkınca durumu önce telefonla marketin şikayet hattına bildirdi. Şirket yetkililerinin kendisiyle ilgilenmediğini belirten kişinin daha sonra 'Alo 174 Gıda' hattını arayarak şikayette bulunduğu öğrenildi
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:41 Kaynak: DHA
Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti
Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye İçin Kritik Açıklama
ABD, Suriye'den Çektiği Askerleri İçin Irak'taki Üssünü Hazırlıyor