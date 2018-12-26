Son Dakika Haberleri: Ekmeğin İçinden Çıkan Cisim Hayrete Düşürdü

Ekmeğin İçinden Çıkan Cisim Hayrete Düşürdü

1 saat önce

BİLECİK / DHA BİLECİK'te bir kişinin marketten aldığı poşet içerisindeki tam buğday ekmekten mavi renkli plastik cisim çıktı.

Ekmeğin İçinden Çıkan Cisim Hayrete Düşürdü, System.String[]
BİLECİK/ DHA BİLECİK'te bir kişinin marketten aldığı poşet içerisindeki tam buğday ekmekten mavi renkli plastik cisim çıktı. Hürriyet Mahallesi'nde oturan kimliği açıklanmayan bir kişi, marketten 1 lira 75 kuruşa aldığı ekmekten plastik cisim çıkınca durumu önce telefonla marketin şikayet hattına bildirdi. Şirket yetkililerinin kendisiyle ilgilenmediğini belirten kişinin daha sonra 'Alo 174 Gıda' hattını arayarak şikayette bulunduğu öğrenildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:41 Kaynak: DHA

Hürriyet Mahallesi, DHA, Güncel
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