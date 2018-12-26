Ekmeğin İçinden Çıkan Yabancı Madde Vatandaşı Şoke Etti
23 dakika önce
Bilecik'te marketten aldığı ekmeğin içinden çıkan yabancı cisim vatandaşı şoke etti.
Bilecik
'te marketten aldığı ekmeğin içinden çıkan yabancı cisim vatandaşı şoke etti.
Alınan bilgilere göre, bir vatandaşın Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi
'nde bir marketler zincirinin şubesinden aldığı ekmeğin içinden yabancı bir cisim çıktı. Dilimlenmiş ekmeğin içinden çıkan mavi renkteki cisim nedeniyle tedirgin olan vatandaş durumu firmanın şikayet hattına bildirdi. Vatandaş tatmin edici bir cevap alamadığını dile getirerek, durumu Alo 174 Gıda Hattı'na da ilettiğini aktardı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:47 Kaynak: İHA
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