Ekmeğini 50 yıldır insanların en mutlu günlerinde davul çalarak çıkarıyor - Son Dakika

Ankara'da yaşayan 65 yaşındaki Yusuf Çetin, 15 yaşından beri geçimini düğün, sünnet, gelin alma ve asker uğurlama gibi etkinliklerde davul çalarak sağlıyor.

Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi ve Çıkrıkçılar Yokuşu özellikle düğünlerin yoğun olduğu yaz mevsiminde davulcu ve zurnacıların uğrak mekanı oluyor.

İnsanların en mutlu günlerinde yöresel türküler ve oyun havaları çalan müzisyenler, eğlenceli tavırları ve müzikleriyle düğün, sünnet, gelin alma ve asker uğurlama gibi etkinliklere renk katıyor.

Bu müzisyenlerden biri olan 65 yaşındaki Çetin, sabahın ilk saatlerinde Anafartalar Caddesi ve Çıkrıkçılar Yokuşu'na geliyor.

Özenle koruduğu davulunun iplerini gererek ayarını yapan Çetin, davulu ile her gün rızkının peşinde koşuyor.

"Çocuğumuzu bu işlerle okuttuk, büyüttük, sanat sahibi yaptık"

Çetin, davul çaldığı gelin alma etkinliğinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal güvencesi olmadan 50 yıldır davulculuk yaptığını belirterek, yaz aylarında davul çaldığını, kışın da başka işler yaptığını söyledi.

"Geçimimizi bu işlerle yaptık, çocuğumuzu bu işlerle okuttuk, büyüttük, sanat sahibi yaptık. Bundan sonra artık ömrümün sonuna kadar bu işi yaparım" diyen Çetin, genelde yıllarını verdikleri Çıkrıkçılar Yokuşu'nda, Samanpazarı'nda olduklarını söyledi.

Çetin, "Şu anda da Çıkrıkçılar Yokuşu taksi durağının oradayız. Her sene 5-6 ay orada duruyoruz. Bizim düğünler mayısta başlar, 11'inci aya kadar sürer. Oradan da nasibimizi, kısmetimizi alıyoruz. Allah ne verdiyse şükrediyoruz, gidiyoruz." dedi.