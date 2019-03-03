Ekmeğini Ağaçlardan Çıkaran 75'lik Dede Gençlere Taş Çıkarıyor
1 saat önce
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Muharrem Serin, yaşına rağmen yaklaşık 4 metrelik zeytin ağaçlarına tırmanarak yarım asırdır ekmeğini ağaçlardan çıkarıyor.
Eskişehir
'in Sarıcakaya
ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Muharrem Serin, yaşına rağmen yaklaşık 4 metrelik zeytin ağaçlarına tırmanarak yarım asırdır ekmeğini ağaçlardan çıkarıyor.
Eskişehir'de zeytin ağaçlarında budama ve bakım çalışmalarına başlandı. Sarıcakaya ilçesinde 50 yıldır zeytin bahçelerinde ağaçların budama ve bakım işlemlerini yapan 75 yaşındaki Muharrem Serin de ekmeğini zeytin ağaçlarını budayarak kazanıyor. İlçede uzun yıllardır bahçe işleriyle uğraşan Muharrem dede, yıllardır adeta bir sincap gibi ağaçlara tırmanıyor. Arkadaşı ile ağaçları yeni hasat dönemine hazırlayan Serin, yaşına rağmen işini yaparken zevk aldığını söyledi. Geçen yılların verdiği tecrübe ile işini ustalıkla yapan Muharrem dede, ağaçlara da evladıymış gibi davranıyor. Mesleğini severek yaptığını anlatan Muharrem Serin, "1967'de budama seminerine katıldım. 1969-1970'den beri bu işi yapıyorum. Bu bölgede aşağı yukarı aralık ayında budama işlemlerine başlanır. Bilhassa zeytin ağacı mayıs ayının başına kadar budanır. Diğer ağaçlar da bugün yarın çiçek açmaya başlar, hemen onları da budamak lazım. Mesleği severek yaparsan zorluk olmaz ama şöyle böyle yaparsan zorluk olur. Şu yaşıma rağmen ben bu işi yaparken zevk alıyorum" dedi.
"Ağaç budandığında meyveler daha güzel olur"
Budama işleminin ağaca ve hasat edilen meyveye çok faydalı olduğunu vurgulayan Muharrem Serin, "Budamanın ağaca çok yararı vardır. Ağaç hava alamadığında kuruluk başlar. Meyve güneşi tam alamadığı için meyveler kalitesiz olur. Tadı da ona göre olur. Onun için budamakta çok fayda var. Ağaç budandığında meyveler daha güzel olur. Güneş toprağa vurduğu zaman toprakta sıcaktan buhar oluşur. O buhar yukarı çıktığında meyvelere tat ve daha güzel renk verir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:05 Kaynak: İHA
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