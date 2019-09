Ekmeğini ateşten çıkarıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, aile bütçesine katkı için bir restoranda çalışan pide ustası Selma Yallıkurt, ekmeğine ateşten çıkarıyor.



Didim'de 8 yıldır fırın tezgahının başına geçerek hizmet verdiğini belirten pide ustası Selma Yallıkurt, çocukluğundan beri hamurla arasının iyi olduğunu ve usta çırak ilişkisinin önemine değinerek işin sırını ustasından öğrendiğini ifade etti.



Kadının her zaman iş hayatının içinde olmasını hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine önemli katkı sağlayabileceğini savunan Yallıkurt, "Çocukluk yaşımdan bu yana hamura karşı her zaman ilgim vardı. Pide salonların da pide ustasının yanın da çırak çalıştım. Zamanla tezgahın başına geçerek kürek kullanmaya başladım. İşin sırını ustamdan öğrendim. Bu gün Bahçıvan Pide iş yerim de 8 yıldır tezgahın başında pide ustası olarak hizmet sunuyorum. Fırın başın da ateşin karşısın da çalışmak zor olsa da severek, işime yoğunlaşarak yaptığım için hiç yorgunluk hissetmiyorum. Bir meslek sahibi olmak, bir pide ustası olarak çalışmak beni çok mutlu ediyor. Kadın yönetimde olduğu gibi büyük küçük her iş alanın da aktif olmalıdır. Bu toplum için önem arz ettiği gibi aile içerisinde çocukları için de örnek teşkil edeceği kanaatini taşıyorum " diye konuştu.



İlçede kadın girişimci sayısının gün geçtikçe artığını ifade eden Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ise, kadınların özellikle gıda sektöründe yer almalarının gerek hijyen gerekse kuruluşun prestiji açısından olumlu etki yaptığını belirtti. Erul, bir kadın girişimcinin pide ustası olarak hizmet vermesi memnuniyet verici olduğunu kaydetti.



Didim'de yaz tatilini geçiren Çiğdem Altınbaş da, dışarıda yemek yemeyi planladıklarında her zaman tercihlerinin Yallıkurt'un çalıştığı pide salonu olduğunu ifade ederek, kadının çalıştığı iş yerlerde insanın kendisini ev ortamında olduğu hissettiğini ifade etti. - AYDIN