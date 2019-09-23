Son Dakika Haberleri: Ekmeğini buğday sapından çıkarıyor
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Ekmeğini buğday sapından çıkarıyor

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 58 yaşındaki Neriman Şahan, buğday saplarını boyayarak rengarenk yaptığı tepsilerle aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ekmeğini buğday sapından çıkarıyor, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 58 yaşındaki Neriman Şahan, buğday saplarını boyayarak rengarenk yaptığı tepsilerle aile ekonomisine katkıda bulunuyor.


Hıdırbey Mahallesi'nde tarihi dokusu ile ünlü Musa Dağı'nda bulunan bir kulübede yaptığı çeşit çeşit reçeller, iğne oyaları, oyuncak bebekleri satarak aile bütçesine katkı sunan Neriman Şahan, buğday sapı ve şifonla ördüğü rengarenk tepsilerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.


Bu işi kurs aldıktan sonra yapmaya başladığını belirten Şahan, "Tepsinin dolgu malzemesi için bu sapları, renkli kaplaması içinse naylon kullanıyorum. Tepsilerin kahvaltılık, içli köfte, ekmek, meyve gibi besinler tüketilirken kullanılıyor. Kimi müşteriler ise süs eşyası olarak kullanmayı tercih ediyor. Tepsilerin üstüne isim de yazmayı öğrettiler. Ben ilk başladığımda da tepsiye Musa ağacı ismini yazdım" dedi. - HATAY

Samandağ, Hatay, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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