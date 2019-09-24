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Ekmeğini buğday sapından çıkarıyor

43 dakika önce

Ekmeğini buğday sapından çıkarıyor Hatay'da Neriman Şahan, buğday saplarını boyayarak rengarenk yaptığı tepsiler ve oyuncak bebekleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 58 yaşındaki Neriman Şahan, buğday saplarını boyayarak rengarenk yaptığı...

Ekmeğini buğday sapından çıkarıyor

Hatay'da Neriman Şahan, buğday saplarını boyayarak rengarenk yaptığı tepsiler ve oyuncak bebekleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 58 yaşındaki Neriman Şahan, buğday saplarını boyayarak rengarenk yaptığı tepsilerle aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Hıdırbey Mahallesinde tarihi dokusu ile ünlü Musa Dağı'nda bulunan bir kulübede yaptığı çeşit çeşit reçeller, iğne oyaları, oyuncak bebekleri satarak aile bütçesine katkı sunan Neriman Şahan, buğday sapı ve şifonla ördüğü rengarenk tepsilerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Bu işi kurs aldıktan sonra yapmaya başladığını belirten Şahan, "Tepsinin dolgu malzemesi için bu sapları, renkli kaplaması içinse naylon kullanıyorum. Tepsilerin kahvaltılık, içli köfte, ekmek, meyve gibi besinler tüketilirken kullanılıyor. Kimi müşteriler ise süs eşyası olarak kullanmayı tercih ediyor. Tepsilerin üstüne isim de yazmaya öğrettiler. Ben ilk başladığımda da tepsiye Musa ağacını ismini yazdım" dedi.

Ekmeğini buğday sapından çıkarıyor

Samandağ, Hatay, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:44 Kaynak: İHA
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