Ekmeğini Çöpten Çıkarıyor
1 saat önce
Tekirdağ Malkara'da yaşayan 4 çocuk babası çöp konteynerlerinden demir, plastik ve karton toplayarak geçimini sağlıyor.
Tekirdağ Malkara
'da yaşayan 4 çocuk babası çöp konteynerlerinden demir, plastik ve karton toplayarak geçimini sağlıyor.
Hacıevhat Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Recep Özkır, çöplükten geri dönüşümü olan katı atık malzemeleri toplayarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. İlçe merkezinde günün ilk ışıklarıyla birlikte geri dönüşümü olan katı atık malzemeleri toplayan Özkır, ekmek parası kazanmaya çalışıyor.
Çöpten para kazanmanın oldukça zor olduğunu ifade eden Özkır, "Çöpte bulduğumuz demir, plastik ve karton toplayarak ekmeğimizi kazanıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki alnımızın teriyle evimize ekmek götürüyoruz. Bu güne şükürler olsun. Oldukça kötü kokular geliyor ama ne yapalım dayanmak zorundayız. Evde eşim ve 4 çocuğum var onlara bakıyorum. Bu şartlar altında ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:20 Kaynak: İHA
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