Son Dakika Haberleri: Ekmeğini Dedesinden Kalan Taş Değirmenden Çıkarıyor

Ekmeğini Dedesinden Kalan Taş Değirmenden Çıkarıyor

1 saat önce

Siirt'te yaşayan Hayrettin Alevcan (39), ekmeğini dedesinden kalan yarım asırlık elektrikli taş değirmenden kazanıyor.

Ekmeğini Dedesinden Kalan Taş Değirmenden Çıkarıyor, System.String[]
Siirt'te yaşayan Hayrettin Alevcan (39), ekmeğini dedesinden kalan yarım asırlık elektrikli taş değirmenden kazanıyor.

Kentte 25 yıldır bu iş ile geçimini sağlayan 3 çocuk babası Alevcan, yaptığı açıklamada, dedesinin 2 yıl boyunca tek başına el emeği göz nuruyla kurduğu elektrikli taş değirmenle ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

4 yıl önce dedesinin vefatından sonra çiftçilerin getirdiği pirinç, fıstık, buğday, arpa, bulgur ve mercimeği taş değirmende öğüttüğünü belirten Alevcan, teknolojinin gelişmesiyle işlerinin gün geçtikçe azaldığını ancak buna rağmen ömrünün sonuna kadar bu işi sürdürmek istediğini aktardı.

Alevcan, en büyük isteğinin çocuklarına bu mesleği öğretmek olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bazı çiftçiler ürünlerini fabrikada öğütüyor, bazıları da doğal olması ve tadının değişmemesi için bana getiriyor. Müşterilerimin çoğu yaşlı insanlar. Onlar doğal olanı biliyor ve taş değirmeni tercih ediyor. 100 kilogram ürün bizde bir saatte öğütülürken fabrikada 10 dakikada öğütülüyor. Bu nedenle bizi tercih eden çok olmuyor. Dedem hayattayken çevre illerden gelen çiftçilerin ürünlerinin öğütülmesi için yılın 7-8 ayı 24 saat, 3 vardiyalı şekilde değirmenimiz çalışıyordu. Teknolojiye rağmen ayakta durmaya çalışıyorum. Hiç müşterim olmasa bile kendi bahçemde ektiğim ürünleri değirmende öğütürüm. Evimin alt katındaki bu değirmenin hatırası var. Ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Ömrümün yettiği kadar da bu değirmeni çalıştıracağım inşallah."

Alevcan'ın müşterisi 65 yaşındaki Fahrettin Özdeniz, ürettiği ürünleri yıllardır değirmene getirdiğini belirterek, ürünlerinin doğal yollardan işlenmesini istediğini kaydetti.

Özdeniz, değirmenden çok memnun olduğunu dile getirerek, herkese de ürünlerini değirmende öğütmeleri tavsiyesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



79 Yaşındaki Altın Nine'nin Futbol Aşkı Herkesten Saygı Görüyor Çocuk Sevgileri Geçim Kaynağına Dönüştü Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 12:10:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekmeğini Dedesinden Kalan Taş Değirmenden Çıkarıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]