Ekmeğini Dedesinden Kalan Taş Değirmenden Çıkarıyor

Siirt
'te yaşayan Hayrettin Alevcan (39), ekmeğini dedesinden kalan yarım asırlık elektrikli taş değirmenden kazanıyor.
Kentte 25 yıldır bu iş ile geçimini sağlayan 3 çocuk babası Alevcan, yaptığı açıklamada, dedesinin 2 yıl boyunca tek başına el emeği göz nuruyla kurduğu elektrikli taş değirmenle ailesinin geçimini sağladığını söyledi.
4 yıl önce dedesinin vefatından sonra çiftçilerin getirdiği pirinç, fıstık, buğday, arpa, bulgur ve mercimeği taş değirmende öğüttüğünü belirten Alevcan, teknolojinin gelişmesiyle işlerinin gün geçtikçe azaldığını ancak buna rağmen ömrünün sonuna kadar bu işi sürdürmek istediğini aktardı.
Alevcan, en büyük isteğinin çocuklarına bu mesleği öğretmek olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:
"Bazı çiftçiler ürünlerini fabrikada öğütüyor, bazıları da doğal olması ve tadının değişmemesi için bana getiriyor. Müşterilerimin çoğu yaşlı insanlar. Onlar doğal olanı biliyor ve taş değirmeni tercih ediyor. 100 kilogram ürün bizde bir saatte öğütülürken fabrikada 10 dakikada öğütülüyor. Bu nedenle bizi tercih eden çok olmuyor. Dedem hayattayken çevre illerden gelen çiftçilerin ürünlerinin öğütülmesi için yılın 7-8 ayı 24 saat, 3 vardiyalı şekilde değirmenimiz çalışıyordu. Teknolojiye rağmen ayakta durmaya çalışıyorum. Hiç müşterim olmasa bile kendi bahçemde ektiğim ürünleri değirmende öğütürüm. Evimin alt katındaki bu değirmenin hatırası var. Ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Ömrümün yettiği kadar da bu değirmeni çalıştıracağım inşallah."
Alevcan'ın müşterisi 65 yaşındaki Fahrettin Özdeniz, ürettiği ürünleri yıllardır değirmene getirdiğini belirterek, ürünlerinin doğal yollardan işlenmesini istediğini kaydetti.
Özdeniz, değirmenden çok memnun olduğunu dile getirerek, herkese de ürünlerini değirmende öğütmeleri tavsiyesinde bulundu.