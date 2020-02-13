Ekmeğini denizden çıkararak 4 çocuğunu okutuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekmeğini denizden çıkararak 4 çocuğunu okutuyor - Son Dakika

Ekmeğini denizden çıkararak 4 çocuğunu okutuyor

6 saat önce

Balıkçı Nevzat Özer'in çalışma hayatından detaylar Özer'in tekne ve ağ tamiri yapmasından görüntüler Özer ile röportaj Özer ve çocuklarının limanda yürüyüş yapmalarından detaylar Özer'in oğlu Aygün Yiğit Özer ile röportaj Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılık yapan Nevzat Özer, zor...

Balıkçı Nevzat Özer'in çalışma hayatından detaylar

Özer'in tekne ve ağ tamiri yapmasından görüntüler

Özer ile röportaj

Özer ve çocuklarının limanda yürüyüş yapmalarından detaylar

Özer'in oğlu Aygün Yiğit Özer ile röportaj Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılık yapan Nevzat Özer, zor şartlar altında sürdürdüğü mesleğinden elde ettiği gelirle yaşları 10-20 arasında değişen 4 çocuğunun eğitim masrafını karşılıyor.

Baba mesleğini 30 yıldır sürdüren 53 yaşındaki Özer, geçimini "Yaman61" adlı teknesiyle açıldığı denizde balık tutarak sağlıyor.

Özer, kış mevsiminde balık miktarının az olduğu zamanlarda tekne bakımı ve ağ tamiri ile uğraşırken, okulların tatil olduğu dönemlerde yanına gelen çocuklarıyla vakit geçiriyor.

"2020 yılından umutluyuz"

Balıkçı Nevzat Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçimini balıkçılıktan sağladığını belirterek, çocuklarının eğitim masrafını da bu şekilde karşıladığını söyledi.

Büyük kızı ve oğlunun üniversite eğitiminin devam ettiğini, küçük oğlunun ortaokula, diğer kızının ise ilkokula gittiğini aktaran Özer, "Çocuklarımı balıkçılıktan kazandığım parayla okutuyorum." dedi.

Özer, bu sezon balık miktarının çok olmadığını dile getirerek, "Balık olmadığı için para da gönderemiyorum. Anneleri de yanına giderek çalışmak zorunda kaldı. Masraflar belli. Tekneyi karaya çektik. Teknenin çürümüş yerleri var. Durum çok zor. Her balıkçı gibi zorlanıyoruz." diye konuştu.

Her ne kadar zor durumda olsa da çocuklarıyla mutlu olduğunu vurgulayan Özer, "Diğer balıkçı arkadaşlarımın çocukları da üniversiteye gidiyor. Çocuklarıma bakmakta zorlanıyoruz tabii ama bu günlerimize şükür. 2020 yılından umutluyuz. Umut fakirin ekmeği. Biz de ekmeğin arasına umudumuzu koyuyoruz, çocuklarımızla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Babam yanımdaysa ve mutluysak gerisinin önemi yok"

Özer'in üniversite öğrencisi oğlu Aygün Yiğit Özer de tatillerde babasının yanına gelerek ona yardım ettiğini belirterek, "Şu an mutluysak fazla söze gerek yok bence. Önemli olan mutluluk. 10 lira vermiş, 50 lira vermiş bunun önemi yok. Babam yanımdaysa ve mutluysak gerisinin pek de önemi yok. Hafta sonları çalışıyorum, babama yük olmamaya çalışıyorum. Kazancımı elime almaya çalışıyorum." diye konuştu.

Ekmeğini denizden çıkararak 4 çocuğunu okutuyor

Nevzat Özer, Yiğit Özer, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evi ateşe verdi, itfaiye girmesin diye kapının arkasına eşya koydu
Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 16:52:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekmeğini denizden çıkararak 4 çocuğunu okutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]