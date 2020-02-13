Ekmeğini denizden çıkararak 4 çocuğunu okutuyor - Son Dakika

Balıkçı Nevzat Özer'in çalışma hayatından detaylar

Özer'in tekne ve ağ tamiri yapmasından görüntüler

Özer ile röportaj

Özer ve çocuklarının limanda yürüyüş yapmalarından detaylar

Özer'in oğlu Aygün Yiğit Özer ile röportaj Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılık yapan Nevzat Özer, zor şartlar altında sürdürdüğü mesleğinden elde ettiği gelirle yaşları 10-20 arasında değişen 4 çocuğunun eğitim masrafını karşılıyor.

Baba mesleğini 30 yıldır sürdüren 53 yaşındaki Özer, geçimini "Yaman61" adlı teknesiyle açıldığı denizde balık tutarak sağlıyor.

Özer, kış mevsiminde balık miktarının az olduğu zamanlarda tekne bakımı ve ağ tamiri ile uğraşırken, okulların tatil olduğu dönemlerde yanına gelen çocuklarıyla vakit geçiriyor.

"2020 yılından umutluyuz"

Balıkçı Nevzat Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçimini balıkçılıktan sağladığını belirterek, çocuklarının eğitim masrafını da bu şekilde karşıladığını söyledi.

Büyük kızı ve oğlunun üniversite eğitiminin devam ettiğini, küçük oğlunun ortaokula, diğer kızının ise ilkokula gittiğini aktaran Özer, "Çocuklarımı balıkçılıktan kazandığım parayla okutuyorum." dedi.

Özer, bu sezon balık miktarının çok olmadığını dile getirerek, "Balık olmadığı için para da gönderemiyorum. Anneleri de yanına giderek çalışmak zorunda kaldı. Masraflar belli. Tekneyi karaya çektik. Teknenin çürümüş yerleri var. Durum çok zor. Her balıkçı gibi zorlanıyoruz." diye konuştu.

Her ne kadar zor durumda olsa da çocuklarıyla mutlu olduğunu vurgulayan Özer, "Diğer balıkçı arkadaşlarımın çocukları da üniversiteye gidiyor. Çocuklarıma bakmakta zorlanıyoruz tabii ama bu günlerimize şükür. 2020 yılından umutluyuz. Umut fakirin ekmeği. Biz de ekmeğin arasına umudumuzu koyuyoruz, çocuklarımızla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Babam yanımdaysa ve mutluysak gerisinin önemi yok"

Özer'in üniversite öğrencisi oğlu Aygün Yiğit Özer de tatillerde babasının yanına gelerek ona yardım ettiğini belirterek, "Şu an mutluysak fazla söze gerek yok bence. Önemli olan mutluluk. 10 lira vermiş, 50 lira vermiş bunun önemi yok. Babam yanımdaysa ve mutluysak gerisinin pek de önemi yok. Hafta sonları çalışıyorum, babama yük olmamaya çalışıyorum. Kazancımı elime almaya çalışıyorum." diye konuştu.