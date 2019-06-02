Ekmeğini doğadaki taşlardan çıkarıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşaat işçisi Mustafa Şimşek, doğadan topladığı taşlardan yaptığı süs eşyalarıyla kendisine gelir sağlıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşaat işçisi Mustafa Şimşek, doğadan topladığı taşlardan yaptığı süs eşyalarıyla kendisine gelir sağlıyor.

Doğada çoğu zaman kimsenin dikkatini çekmeyen taşları ve kaya parçalarını kullanarak çeşitli objeler tasarlayan Şimşek, hobisiyle para kazanıyor.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri doğadaki ağaçlara ve taşlara ilgisi olduğunu söyledi.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketi Tosya'ya döndüğünü ifade eden Şimşek, şunları dile getirdi:

"İstanbul'da doğadan toplamış olduğum taşlardan çeşitli objeler yapıyordum. Yaptığım el emeği göz nuru ürünleri ilk zamanlar eşime, dostuma hediye ettim. Daha sonra, taştan yaptığım ürünler yoğun ilgi görmeye başladı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde pazarlara sergi açtım. Bunlar kimi zaman taşlardan yaptığım hediyelik eşyalar oldu, kimi zaman da kütükten veya Hindistan cevizinden yapmış olduğum ürünler oldu."



Tosya'da doğada her türlü taşı ve materyali bulabildiğini ifade eden Şimşek, "Doğadan topladığım taşları çeşitlendirerek, yeni yeni ürünler ortaya koymaya ve bu alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Toplamış olduğum taşları, şekilleri ve boyutlarına göre ayrıştırdıktan sonra, vazo, ayna çerçevesi, saksı ve benzeri objeler yapıyorum." diye konuştu.

Her ürünün diğerinden farklı olduğuna işaret eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Yaptığım ürünlerin hammaddesini doğadan topladığım için birbirlerine benzemiyor ve farklı farklı ürünler ortaya çıkıyor, bu nedenden dolayı çok rağbet görüyor. İnsanlar bunları beğeniyor, talep ediyor ve özel günlerde de satın alıyorlar. Ben bu çalışmaları yaparken, adeta huzur buluyorum, kafam dağılıyor ve rahatlıyorum. Taştan çeşitli objeleri yapmayı stres açısından rahatlatan bir iş olarak görüyorum. Ben bu işin yaygınlaşmasını, imkan olursa bir meslek haline gelmesini ve insanların bu işten para kazanmasını istiyorum."

Şimşek'in taştan yaptığı saksılardan hediye ettiği Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, anlamlı bir hediye aldığını ifade ederek, "Hep insanlar işsizlikten ve imkansızlıktan yakınır durur ya işte Mustafa Bey gerektiği zaman insanın taştan bile ekmeğini çıkartabileceğini gösteren çok güzel bir çalışma yapmış." dedi.

Mustafa Şimşek'in Tosya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesine açtığı sergiyi gezen vatandaşlar ise, daha önce böyle hediyelik eşya görmediklerini, yolda yürürken dikkatlerini çekmeyen taşların adeta bir sanata dönüştüğünü kaydettiler.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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