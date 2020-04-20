Ekmeğini marketten drone ile aldı - Son Dakika

RİZE'nin Pazar ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyan Murat Namlı'nın ekmeğini markete uçurduğu drone getirdi.

Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi Naiboğlu Sitesi'nde oturan Murat Namlı, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uydu. Namlı, ekmek alışverişini de ilginç bir yöntemle yaptı. 9'uncu kattaki evinin balkonuna çıkan Namlı, dronu 700 metre mesafedeki markete uçurdu. Market sahibi Şefik Büyükterzi'yi telefonla arayan Namlı, siparişi verip, ekmekleri drona bağlamasını istedi. Dronu geri getirip, ekmeğini alan Namlı "Evden çıkamayınca teknolojik imkanlardan yararlanıyorum" dedi.