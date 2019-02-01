Ekmeğini "Tırnak Bağından" Kazanıyor

Kastamonu
'da yaşayan 51 yaşındaki ev hanımı Havva Tiryakioğlu, bir tür el işi ürünü olan "tırnak bağını" sosyal medya üzerinden pazarlayarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Evlendikten sonra el işi ürünler ortaya koyan Tiryakioğlu, 5 yıl önce gelen bir talebin ardından yapmaya başladığı bir tür dantel olan "tırnak bağı" isteklerini de geri çevirmedi.
Ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlayan ve Türkiye
'nin pek çok iline gönderen Tiryakioğlu, el emeği göz nuru ürünleriyle aile bütçesine de katkı sunuyor.
Tiryakioğlu, AA muhabirine, uzun yıllardır el emeği göz nuru ürünler yapıp internet aracılığıyla sattığını söyledi.
Yaklaşık 5 yıl önce gelen bir telefonla yeni bir alanda çalışmaya başladığını belirten Tiryakioğlu, "Birisi internet sayfam üzerinden telefonumu bulup bana ulaştı. 'Tırnak bağı biliyor musunuz?' diye sordu. Ben de yapabileceğimi söyledim. Ardından tırnak bağı yapmaya başladım. Yaptığım ürünlerin fotoğraflarını sosyal medyada sayfama yükledim. Çok fazla ilgi gördü. Bunun üzerine diğer işleri bırakıp sadece tırnak bağına yoğunlaştım." dedi.
"Tırnakla düğüm atılarak yapılıyor"
Ürünlerini sosyal medya aracılığıyla pazarladığını aktaran Tiryakioğlu, şöyle devam etti:
"Yaptığım ürünlerin resimlerini sayfama koydukça ilgi her geçen gün arttı. 'İğnesiz, tığsız nasıl yapıyorsun?' diye insanlar arayıp sormaya başladı. Ben de nasıl yaptığıma dair görüntüler yükledim. İlgi daha da arttı. İstanbul
, Ankara
, Antalya
başta olmak üzere çok sayıda yerden talep geliyor. Yurt dışından bile isteyen oldu. Almanya
'da yaşayan bir Türk sipariş vermişti. Yapıp kargo ile kendisine gönderdik."
Tiryakioğlu, tırnak bağının dantele benzediğine işaret ederek, "Bu da aslında bir çeşit dantel. Normal dantel tığ ile zincir çekilerek yapılırken bu, tırnakla düğüm atılarak yapılıyor. Düğüm atıldığı için dantele göre daha sağlam oluyor. Bunu yapmanız için başparmağınızın tırnağınızı uzatmanız gerekiyor. Eğer tırnağınız uzun değilse metal bir tırnak yaptırmanız lazım. Uzun tırnakla düğüm atılarak yapılan bir ürün. O nedenle adına 'tırnak bağı' deniliyor."
Tırnak bağının Kastamonu'ya özgü bir ürün olduğunu dile getiren Tiryakioğlu, başka yerde yapıldığını duymadığını kaydetti.
Ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağladığını belirten Tiryakioğlu, "Üç çocuğum var. Büyüyüp evlendiler. Onların harçlıklarını, ihtiyaçlarını bunlarla karşılıyorduk. Şimdi evin birçok ihtiyacını bu işle karşılıyoruz." diye konuştu.