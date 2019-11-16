Ekmeğini yıllardır zeytinden çıkaran tarihi köy

Bilecik'in Bayırköy beldesine bağlı Sarmaşık köyü halkı, kesintisiz 60 yıldır ekmeğini zeytinden çıkarıyor.

Yüksek rakımı bereketli toprakları ve doğal güzelliğiyle dikkati çeken, tarihi geçmişi 300 yıl öncesine dayanan köyün çevresinde binlerce zeytin ağacı bulunuyor.

Zaman içinde göç nedeniyle nüfusu azalsa da yediden yetmişe herkesin uğraştığı ve bildiği zeytin üretimi sayesinde neredeyse köyün tamamı bu işten kazancını sağlıyor.

Sarmaşıklar Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Zeki Kayadelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde zeytinciliğe yaklaşık 60 yıl önce başlanıldığını söyledi.

Marmara ikliminde yetişen iri ve eşek zeytini türlerinin lezzetiyle şehir içi ve dışından büyük ilgi gördüğünü aktaran Kayadelen, "Köyümüzün tamamı zeytincilikle geçiniyor. Yaklaşık 6 bin dönüm alanımız var. Biz de dernek olarak zeytin ve zeytinyağını tanıtma gayreti içindeyiz. Sakarya Vadisi'nden beslenmesi ve 620 rakımlı olmasından ürün çok lezzetli." ifadesini kullandı.

Sabah erken saatlerinde ailesi ve işçilerle kendilerine ait arazide zeytin hasadına çıkan Necati Keskin de bugüne kadar hep zeytin işini yaptığını ve bu işten emekli olduğunu anlattı.

Hayvancılığı bıraktıklarını dile getiren Keskin, "Zeytinden kazanmaya başladık. 08.00'de gelip 17.00'ye kadar hasat yapıyoruz. Yağını da satıyoruz." dedi.

Köy sakini 52 yaşındaki İlyas Keskin, köyün İpek Yolu üzerinde olduğunu ve doğal güzelliklerinin dikkat çektiğini vurgulayarak, "Bu nedenle hep tarım işindeyiz. Köyde herkes bunun üretimini yapıyor. Marmara Birlik'e genelde veriyoruz. Başka illerden gelen tüccarlar ve vatandaşlara da ürünümüzü satıyoruz." diye konuştu.

Emekli Osman Kayadelen de zeytinlerin her türlü bakımlarını yaptıktan sonra çoluk çocuk tüm aile hasada gittiklerini, çocuklarının da bu işi devam ettireceğini anlattı.

Sabah erken saatlerde ağaçlardan zeytin toplamaya başladıklarını dile getiren Emine Ülkü de hasadı severek yaptıklarını, ürünlerinin çok güzel olduğunu kaydetti.