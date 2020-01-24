Ekmeğini yol kenarında "davetçilik" yaparak kazanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekmeğini yol kenarında 'davetçilik' yaparak kazanıyor - Son Dakika

Ekmeğini yol kenarında "davetçilik" yaparak kazanıyor

6 saat önce

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ın eteklerinde kurulu kuzu çevirmecide "müşteri çekme" işinde görevli Murat Kanımdan, 7 yıldır soğuk havaya rağmen gün boyu yol kenarında durarak turistleri işletmede yemek molası vermeye yönlendiriyor.

Ekmeğini yol kenarında

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ın eteklerinde kurulu kuzu çevirmecide "müşteri çekme" işinde görevli Murat Kanımdan, 7 yıldır soğuk havaya rağmen gün boyu yol kenarında durarak turistleri işletmede yemek molası vermeye yönlendiriyor.

Yarıyıl tatili dolayısıyla hareketli günlerin yaşandığı Uludağ, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Uludağ'ın eteklerinde kurulu tesisler de bu yoğunluktan paylarını almak için çeşitli yollar izliyor.

Bazı işletmeler yol kenarına havalı "hacıyatmaz" reklam balonu koyarak dikkati çekmeye çalışırken, bölgedeki bir kuzu çevirmecide bu işi 44 yaşındaki Murat Kanımdan yapıyor.

Kanımdan, mesaiye başladığı sabah saatlerinden hava kararıncaya kadar yol kenarında bekleyerek, turistleri "gel gel" şeklindeki el işaretiyle kendi tesisine çekmeye gayret ediyor. Bu işi 7 yıldır, açık havada yapan Kanımdan, zaman zaman sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesine rağmen görevini ihmal etmiyor.

"Yerime hacıyatmaz konulmasını istemiyorum"

Kanımdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini severek yaptığını söyledi.

İşinin insanlara kuzu çevirme yaptıklarını göstermek ve onların burada yemek yemesini sağlamak olduğunu anlatan Kanımdan, "Araçların beni görüp durmasından mutlu oluyorum. Emeğimin karşılığını almış oluyorum. İşim zor ama severek yapıyorum. İnsanlar bazen beni görüp 'Hiç üşümüyor musun?' diye soruyor. Üşüyorum ama benim işimin bir parçası bu. Benim yerime hacıyatmaz konulmasını istemiyorum. Bu durumdan gayet mutluyum." diye konuştu.

"Sırf Murat için gelen misafirlerimiz oluyor"

İşletme sahibi Turan Hakçam da 13 yıldır Uludağ yolunda kuzu çevirme ve ızgara çeşitleri ile hizmet verdiklerini kaydetti.

Yerli ve yabancı ziyaretçileri yıl boyunca ağırladıklarını anlatan Hakçam, özellikle kış aylarında yoğunlaşan turistlerin dikkatini çekmek için havalı "hacıyatmaz" yerine Kanımdan'ı çalıştırdıklarını belirtti.

Kanımdan'ın sürekli yol kenarında durduğunu ve yoldan geçenlere pişen kuzuları göstermeye çalıştığını ifade eden Hakçam, "Artık işletmeler havalı hacıyatmaz veya buna benzer şeylerle müşteri çekmek istiyor. Biz onu tercih etmedik. Kardeşimiz bu işi başarıyla yapıyor. Sırf Murat için gelen misafirlerimiz oluyor." dedi.

Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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