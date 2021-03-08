Ekmeğinin peşinde olan kadının seyyar aracına çirkin saldırı - Son Dakika

Ekmeğinin peşinde olan kadının seyyar aracına çirkin saldırı

08.03.2021 13:59

- Ekmeğinin peşinde olan kadının seyyar aracına çirkin saldırı Ekmek teknesine saldırı yapılan kadın Dünya Kadınlar Gününde isyan etti İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çay ve pilav satışı yapan Tülay Ün'ün seyyar aracına aynı bölgede seyyar satış yaptığı iddia edilen bir erkek tarafından...

- Ekmeğinin peşinde olan kadının seyyar aracına çirkin saldırı

Ekmek teknesine saldırı yapılan kadın Dünya Kadınlar Gününde isyan etti

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çay ve pilav satışı yapan Tülay Ün'ün seyyar aracına aynı bölgede seyyar satış yaptığı iddia edilen bir erkek tarafından saldırı yapıldı. Aracının tekerlekleri kesilen ve sprey boya ile siyaha boyanan Tülay Ün, "Bugün aracıma bunu yapan yarın canıma kastedebilir" dedi.

Karşıyaka ilçesinde, yaklaşık 5 yıldır motorlu seyyar aracında çay ve pilav satışı yapan Tülay Ün'ün seyyar aracına, geçtiğimiz cuma gecesi adının S.A. olduğu iddia edilen bir kişi tarafından saldırı yapıldı. Gece 02.45 sıralarında park halinde duran seyyar aracın yakınlarında bir ticari araçtan inen şahıs, yanında getirdiği bıçakla önce aracın tekerleklerini kesti, sonra ise sprey boya ile aracın boyamaya başladı. Saldırının ardından şahıs, geldiği araca tekrar binerek bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde aracının başına gelen Tülay Ün, aracının halini görünce şoke oldu. Çevredeki dükkanların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Tülay Ün, saldırıyı yapan kişinin kendisi gibi seyyar çay satan S.A. isimli bir kişinin olduğunu tespit etti. Olay anı, saniye saniye kameralara yansıdı.

Kadınlar Gününde isyan etti: "Ben ayakta durmak zorunda olan bir kadınım"

Yaklaşık 5 yıldır seyyar aracıyla çay ve pilav satışı yaptığını söyleyen Tülay Ün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde üzgün olduğunu ifade ederek, "Akşam işim bittikten sonra aracımı kapımın önüne koydum ve evime gittim. Sabah geldiğimde aracımı bu halde buldum. Tekerlekleri patlamış, üzerine çarpı işareti koyarak tehdit etmişler. Bugün aracıma bunu yapan yarın canıma kastedebilir. Ben ayakta durmak zorunda olan bir kadınım. Çalışmak zorundayım, 2 çocuğum var. Hayatımı idame ettirebilmek için böyle bir seyyar araç yaptırdım. Ekmeğimin peşindeyim" dedi.

"Tamamen para hırsı için yaptı bunu"

Tülay Ün, "Kendisi hala belediye personeli. Tamamen para hırsı için yaptı bunu. Kendisi bu işi ekstra bir iş olarak yapıyor. İhtiyacı olduğu için ek iş yapabilir saygı duyarım; ama karşılıklı saygı duymamız gerekiyor. Ekmeğe ve insana saygı duymak gerekiyor. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyorum ve 1 yıldır tehdit altındayım. Sahilde yaklaşık 30-40 tane çaycı vardı. Hepimiz birbirimize saygı duyarız. Nasibimizi veren Allah" ifadelerini kullandı.

"Bir kadın olarak iğneyle kuyu kazarak buraya geldi"

Ün, saldırı yaptığını iddia ettiği kişinin kendisinin çalıştığı bölgeye daha sonrada geldiğini belirterek, "Evde otururken telefonum çaldı, telefonu açtığımda kendisinin bu saldırıyı yaptığı söyledi. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok üzüldüm; çünkü tırnaklarımla buraya geldim. Gerçekten bir kadın olarak iğneyle kuyu kazarak buraya geldm. Günlerdir ağlıyorum. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Bütün kadınların gününü kutluyorum. Bizim birlikte olmamız ve el ele vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Tülay Ün, saldırı yapan kişi hakkında şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.

Ekmeğinin peşinde olan kadının seyyar aracına çirkin saldırı
Ekmeğinin peşinde olan kadının seyyar aracına çirkin saldırı
Ekmeğinin peşinde olan kadının seyyar aracına çirkin saldırı
Ekmeğinin peşinde olan kadının seyyar aracına çirkin saldırı

Karşıyaka, Saldırı, İzmir, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekmeğinin peşinde olan kadının seyyar aracına çirkin saldırı - Son Dakika


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