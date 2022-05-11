Ekmek almak dışarı çıkan 7 yaşındaki çocuk metrelerce otomobilin altında sürüklendi - Son Dakika
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Ekmek almak dışarı çıkan 7 yaşındaki çocuk metrelerce otomobilin altında sürüklendi

11.05.2022 15:01

Gaziantep'te ekmek almaya çıkan kardeşine yetişmek için koşarak ana caddeye çıkan 7 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Korkunç kazada ölümden dönen 7 yaşındaki Eren Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

7 yaşındaki Eren Durgun evden kardeşiyle birlikte fırından ekmek almak için çıktı. Ana caddeye doğru koşan kardeşine yetişmek için koşmaya başlayan Durgun, aniden caddeye çıktı. O sırada caddede seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç Durgun'a çarparak altına aldı.

ARABANIN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Talihsiz çocuk aracın altından metrelerce sürüklenirken çevrede kazayı gören vatandaşlar ile sürücü büyük şok yaşadı. Hafif yaralanan 7 yaşındaki çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Korkunç kaza anı cadde üzerinden bulunan bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Eren'in kardeşine yetişmek için koşarak yola çıktığı anlar yer alırken hafif ticari aracın küçük çocuğa çarparak altına aldığı anlar kameraya yansıdı. O sırada şok yaşayan sürücünü fren yerine gaza bastığı anları güvenli kamerasına saniye saniye kaydetti.

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Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek almak dışarı çıkan 7 yaşındaki çocuk metrelerce otomobilin altında sürüklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekmek almak dışarı çıkan 7 yaşındaki çocuk metrelerce otomobilin altında sürüklendi - Son Dakika
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