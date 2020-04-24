Ekmek almak için çıkan Mısırlı turist kayboldu - Son Dakika

Ekmek almak için çıktığı pansiyona geri dönemeyen ve kaybolan Mısırlı İngilizce öğretmeninin yardımına polis ekipleri yetişti.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da, Mısırlı İngilizce öğretmeni kaldığı pansiyondan ekmek almak için dışarı çıktı. Kent merkezindeki pansiyondan çıkan Ahmet Emir, yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Falez kavşağına kadar geldi. Kavşakta görevli polisler endişeli şekilde yürüyen Ahmet Emir'i durdurdu. Çok az Türkçesi ve beden diliyle kaybolduğunu anlatan Emir, için ekiplerden pansiyonuna ulaştırılması için destek istedi. Bir hayli heyecanlı olduğu gözlemlenen Emir, 'teşekkür ederek' ekip otosuna alındı ve konakladığı pansiyona ulaştırıldı. - ANTALYA