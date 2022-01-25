Üye Girişi
Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu - Son Dakika

Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu

25.01.2022 15:20

- Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu Kopan elektrik teli küçük çocuğu komalık etti Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk yaşam savaşı veriyor Gaziantep'te ekmek almak için evden çıkan 9 yaşındaki Mehmet Çavuş Akbayram, yoğun kar yağışı nedeniyle kopan elektrik telinin üzerine...

- Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu

Kopan elektrik teli küçük çocuğu komalık etti

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk yaşam savaşı veriyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te ekmek almak için evden çıkan 9 yaşındaki Mehmet Çavuş Akbayram, yoğun kar yağışı nedeniyle kopan elektrik telinin üzerine basması sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Hastanede yaşam savaşı veren küçük çocuğun ailesi ise yaşananlara isyan ederek olayda ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.

Olay, 23 Ocak 2022 Pazar günü öğle saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ekmek almak için evden çıkan Mehmet Çavuş Akbayram, markete gittiği sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yere düşen elektrik teline fark etmeyerek bastı. Akıma kapılarak ağır yaralanan küçük çocuk, yakınları tarafından apar topar özel bir hastaneye götürüldü.

Çocuk komaya girdi, yakınları isyan etti

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük Mehmet, 2 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Komaya giren talihsiz çocuğun hayati riski devam ederken yakınları elektrik telinin kopmasına isyan etti. Elektrik telinin kopmasında ihmal olduğunu iddia eden çocuğun acılı yakınları, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

"Bunun sorumlusu kim?"

Yaşam mücadelesi veren çocuğun amcası Mustafa Akbayram, acı olayın yeğeninin bakkala ekmek almaya gittiği sırada yaşandığını söyledi. Yağan kar nedeniyle elektrik telinin koptuğunu aktaran Akbayram, "Olay sonrası çevredekiler defalarca aramış ama gelen giden önlem alan olmamış. O sırada yeğenim ekmek almaya giderken kabloya basıyor ve anında elektrik çarpıyor. Yeğenim şuan yoğun bakımda ve durumu kritik. Bunun sorumlusu kim? Daha 9 yaşındaki bir çocuk, annesi ve babası perişan. Durumu çok kritik. Yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeğenimin suçu günahı ne"

Küçük çocuğun dayısı Ahmet Gültekin ise yetkililere seslenerek olayın incelenmesini talep etti. Yeğeninin ihmal sonucunda ağır yaralandığını savunan Gültekin, "Oradaki insanlar kablo için aramış ama gelen giden olmamış. Sonrasında yeğenim ekmek almaya giderken ayağı kayıyor ve kabloya basıyor. Şuan hastanede ve durumu çok kritik. Yaşam mücadelesi veriyor. Bu çocuğun suçu günahı ne? Bizim canımız yandı. Bunun sorumlusu bulunsun. Biz yandık, başkası yanmasın. Bize yardım etsinler" diye konuştu.

(SVY-LO-NSO-Y)

Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu
Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu
Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu

YORUMLAR
500

Gaziantep, Çocuk, Ekmek, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu - Son Dakika


Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e soruşturma açıldı! Suç ortağı gözaltında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e soruşturma açıldı! Suç ortağı gözaltında         
15:20
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait         
14:19
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
15:24 Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!
15:21 Hırsızlar, kuyumcunun tuvalet duvarını delerek 1,5 milyon liralık altını çaldı
15:12 Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı
15:01 THY otelde kaldılar demişti! Geceyi karton üstünde geçiren yolculardan "Otel istiyoruz" protestosu
14:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Hızır velayeti alabilecek mi?
14:56 Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı
14:40 Taammüden dayakçı! Öğrencisinin kanlı kazağını, satın aldığı yenisiyle değiştirmiş
14:34 Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında
14:31 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Ömer ölmedi mi? Mazo ve Han kardeş mi?
14:31 Kırmızı Oda'da sürpriz isim! Erkan Petekkaya tekrar dizide
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 15:32:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement