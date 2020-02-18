Ekmek almaya evden çıkan 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekmek almaya evden çıkan 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor - Son Dakika

Ekmek almaya evden çıkan 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

7 saat önce

Esenyurt'ta 3 gün önce evinden ekmek almak için markete giden 15 yaşındaki Berfin Öğedik'ten haber alınamıyor.

Esenyurt'ta 3 gün önce evinden ekmek almak için markete giden 15 yaşındaki Berfin Öğedik'ten haber alınamıyor. Genç kızın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerindeki panik halinde olduğu görülüyor.

Olay, Zafer Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Berfin Öğedik markete gitmek için evden ayrıldı. Uzun süre sonra haber alamayınca anne Dilek Öğedik baba Metin Öğedik'e haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri de harekete geçti. 3 gündür haber alınamayan Berfin'i arama çalışmaları devam ederken polis tüm güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı. Öğedik ailesi kayıp kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

Gözü yaşlı anne Dilek Öğedik kızlarının kaybolduğu günü anlatarak, "Pazara geldik. 2 tane kızım daha vardı komşuya gitmişti. 5 lira para verdim bakkaldan ekmek almış. Sonra gelmeyince biz de aşağıya indik baktık her yere ama bulamadık. Yalnız benim kızımın sokak alışkanlığı yok telefonu yok sosyal medyası yok. Biraz saftır birisine adres sorsa 'beni babamın oraya götürün derse' alır götürürler. Babasının numarasını ezbere biliyor. Gören artık kim var ise yalvarıyorum bulsunlar. Bakkalın orada bir ileri bir geri koşuyor. Sanki onu birisi çağırıyor korkuyor koşuyor. Sonra daha da görülmedi. Polisler eşime görüntüleri bir araya getirip çocuğa ulaşacağız demişler. Başka bildiğim bir şey yok. Kızım engelli falan değil sadece saftır" dedi.

Kayıp Berfin'in sır görüntüsü

Genç kızın markete giderken ki son görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde kayıp kızın birileri ile konuştuğu anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Berfin'in arkasına baktıktan sonra telaşlı bir şekilde koştuğu görülüyor.

(İHA)

Ekmek almaya evden çıkan 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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