Ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa hakaretler yağdıran fırıncının iş yeri mühürlendi - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa hakaretler yağdıran fırıncının iş yeri mühürlendi

30.05.2023 12:17

Sultangazi'de bir fırın sahibi, ekmek almaya gelirken "Reis" diye bağıran çocuğa hakaret ederek dükkandan kovmuş ve hakaretler savurarak satış yapmamıştı. Olayın cep telefonu kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şahsın dükkanı mühürlenerek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Mühürlenen fırına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığı görüldü.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk, iddiaya göre "AK Partili" olduğu gerekçesiyle ağır çocuğa ağır hakaretler ederek dükkandan kovmuş, olayın üzerine çocuğun yakınları dükkana gelerek dükkan sahibine çocuğu neden kovduğunu sormuştu. Olayı itiraf eden fırıncı, "köpeklere ekmek satmıyoruz" diyerek çocuğun yakınlarını bıçakla tehdit etmişti.

DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

Olayın cep telefonu kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Sultangazi Belediyesi harekete geçti. Dükkan zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek, şahsın işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artık eski Türkiye yok. Hak ve özgürlüklerinin sadece kendileri için geçerli olduğuna inanan, kendileri gibi düşünmeyenleri ötekileştiren ve hatta hakaret eden kara zihniyetin bir tezahürü ile karşı karşıya kalan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son derece demokratik ve katılımcı bir seçimin sonucuna tahammül edemeyen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmenlere hakaret eden şahsın bulunduğu işletme ile ilgili tutanak tutulmuş ve bilahare bu işyeri mühürlenerek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI ASILDI

Mühürlenen işletmenin camına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığı görüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • hüseyin acar: Son trende kaçırıldı..bundan sonra böyle.. geçmiş olsun Cevap Yaz 34 35 Yayından Kaldır
  • Gökhan Özel: Reis kim ? Ben de reisim herkes reis ,Ben arkadaslarima reis dedigim zamanlar oluyor simdi bu da suc oldu :) Cevap Yaz 40 17 Yayından Kaldır
  • Tarik Dalsiz: Bundan sonra aynen böyle burası türkiye ya sev ya terket,çemkirene çökecek devlet işte böyle yeter artık. Cevap Yaz 179 49 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa hakaretler yağdıran fırıncının iş yeri mühürlendi - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Balkanlar'da savaş çanları çalıyor! Sırbistan liderinden, Kosova Başbakanı için "Yeni Zelenski olmanın hayalini kuruyor" çıkışı
13:13 Başkent için afet düzeyinde yağış uyarısı! Tüm izinler kaldırıldı
12:35 Süper Lig'de kader günü geldi çattı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak ihtimaller
12:31 Hatice'den "Gurbetçiler olmasaydı ülke zor durumda kalırdı" diyen Sinan Akçıl'a tepki
12:17 Çalılıklarda tuvaletini yapan kadına dünyanın en büyük kaplanı saldırdı
12:07 CHP'de gündem kurultay! Kılıçdaroğlu'nun önünde 3 yol var; ikisi koltuğu bırakmak demek
11:57 RTÜK'ten 28 Mayıs akşamı yayın yapan 6 kanal hakkında inceleme
11:57 Ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa hakaretler yağdıran fırıncının iş yeri mühürlendi
11:54 Seçimin ardından gözler TBMM'ye çevrildi! Milyonları ilgilendiren ekonomik düzenlemeler yolda
11:45 Hem suçlular hem güçlü! Üsküdar'da kaçak kafelerin yıkımı sırasında İBB İmar Müdürü'nü dövdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 13:44:51. #1.12#
SON DAKİKA: Ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa hakaretler yağdıran fırıncının iş yeri mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement