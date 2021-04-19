Ekmek almaya giden emekli zabıta memuru kazada öldü - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinde ekmek almaya giden emekli zabıta memuru Süleyman Oktaroğlu (77) refüjdeki yaya geçidinden motosikletiyle geçmek isterken, otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sularında D–400 Karayolu'nun Demre şehir içi geçişindeki duble yolda meydana geldi. 07 SEN 53 plakalı motosikletiyle fırından ekmek alan Süleyman Oktaroğlu daha sonra Demre yönünden Finike'ye doğru gitmek üzere yola çıktı. Süleyman Oktaroğlu, yolun ortasında bulunan tel örgüyle kapatılmış refüjdeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Y.E.B.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil Süleyman Oktaroğlu'nun motosikletine arkadan çarptı. Süleyman Oktaroğlu, çarpmanın etkisiyle refüje savrulurken, motosikleti ise bir süre otomobilin önünde sürüklendi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Süleyman Oktaroğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sırasında Süleyman Oktaroğlu'nun başında kask olmadığı öğrenildi. Yaralanan otomobil sürücüsü de Demre Devlet Hastanesi 'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kazada yaşamını yitiren Süleyman Oktaroğlu'nun, zabıta memuru olarak çalıştığı Demre Belediyesi'nden 1992 yılında emekli olduğu öğrenildi. Oktaroğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.