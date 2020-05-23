Ekmek almaya giderken aracı çamura saplandı, gazeteciler yardım etti - Son Dakika

Ekmek almaya giderken aracı çamura saplandı, gazeteciler yardım etti
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde ekmek almaya giderken sağanak yağış sonrası otomobili ile saplandığı çamurdan çıkamayan Haydar Koçyiğit'e (46) gazeteciler yardım etti.
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde ekmek almaya giderken sağanak yağış sonrası otomobili ile saplandığı çamurdan çıkamayan Haydar Koçyiğit'e (46) gazeteciler yardım etti. İlçede, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 9 çocuk babası çiftçi Haydar Koçyiğit, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evine ekmek almak istedi. Koçyiğit, ilçe merkezindeki yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan fırına gitmek için otomobiline bindi. Seyir halindeyken dün gece etkili olan sağanak sonrası çamurlaşan yola otomobili saplandı. Kendi çabası ile saplandığı yerden çıkamayan Koçyiğit'in imdadına ilçede görev yapan gazeteciler yetişti. Koçyiğit'i ilçe merkezine götüren gazeteciler, ekmek almasını sağlayarak tekrar mahallesine bıraktı. Gazetecilere teşekkür eden Koçyiğit, daha sonra aracını saplandığı yerden çıkarttı.
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 05:58 Kaynak: DHA
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