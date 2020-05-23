Ekmek almaya giderken aracı çamura saplandı, gazeteciler yardım etti - Son Dakika

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, ekmek almaya giderken otomobili, sağanak nedeniyle oluşan çamura saplanan Haydar Koçyiğit'e (46) gazeteciler yardım etti.

İlçede, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde oturan 9 çocuk babası çiftçi Haydar Koçyiğit, 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evine ekmek almak istedi. Koçyiğit, ilçe merkezindeki yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan fırına gitmek için otomobiline bindi. Hareket halindeki otomobil, yolda dün gece etkili olan sağanak sonrası oluşan çamura saplandı. Kendi çabası ile otomobili saplandığı yerden çıkaramayan Koçyiğit'e ilçede görev yapan gazeteciler yardım etti. Koçyiğit'i ilçe merkezine götüren gazeteciler, ekmek almasını sağlayarak tekrar mahallesine bıraktı. Gazetecilere teşekkür eden Koçyiğit, daha sonra aracını saplandığı yerden çıkarttı.