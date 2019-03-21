Son Dakika Haberleri: Ekmek Almaya Giderken Otomobil Çarptı

Ekmek Almaya Giderken Otomobil Çarptı

4 dakika önce

Kartal'da bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşlarında bir kişiye çarparak ağır yaraladı.

Ekmek Almaya Giderken Otomobil Çarptı, System.String[]
Kartal'da bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşlarında bir kişiye çarparak ağır yaraladı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Olay saat 14.30 sıralarında Atalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marketten ekmek aldıktan sonra eve gitmek üzere yolun karşısına geçmekte olan 70 yaşlarındaki Mehmet Yıldız'a, Osman A., yönetimindeki 17 UH 291 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Mehmet Yıldız'ın yardımına çevre sakinleri yetişti. Kazada ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın tedavisi sürüyor.

Görgü tanıklarından Mustafa İtibar, Arkadaş buradan geçerken marketin önünde amcaya vuruyor. Yukarıya doğru çıkarken kamyon ile arka arkayayız zaten. Kamyonu geçeyim, derken bana denk geliyor ve duruyor. O arkadaşı yakalıyoruz. Dükkana teslim ediyoruz. Çarptıktan sonra kaçmaya çalışıyor ve yakalıyoruz. dedi.

Sürücü Osman A., gözaltına alınırken kullandığı araç çekici yardımı ile otoparka götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:53 Kaynak: DHA

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