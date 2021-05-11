Ekmek almaya gitmişti canından oldu - Son Dakika

Ekmek almaya gitmişti canından oldu

Ehliyetsiz trafiğe çıktı yetim bir çocuğu hayattan kopardı

Kırşehir'de, ehliyetsiz sürücü çarpıp kaçtığı çocuğun hayatına mal oldu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, iftar saati için ikametinden ekmek almaya giden yetim çocuk ehliyetsiz bir sürücünün çarpmasıyla canından oldu.

Kaza Kırşehir'de, Bahçeli Evler Mahallesi Selgah Cami kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Büşra Temiz annesi ve kardeşi ile kaldığı evinden ekmek almak için ikametinin karşısında bulunan fırına gitti. Yolun karşısından geçerken iddialara göre kontrolsüz gelen B.A., yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla yere yığıldı. Çocuğa çarpan ve yaşının küçük olduğu öğrenilen sürücü B.A., otomobili ile hızla kaza yerinden uzaklaşırken çevrede bulunanlar 112 ve emniyet birimlerine haber verdi. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Fatma Büşra Temiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kısa süre sonra kaçan sürücü B.A.'yı yakaladı.

Yaşanan kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.