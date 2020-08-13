Ekmek almaya gittiği sırada otomobili yandı - Son Dakika

Ekmek almaya gittiği sırada otomobili yandı
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde ekmek almak için fırına giden Salim Toraman'a ait otomobil, park halindeyken alev alev yandı.
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde ekmek almak için fırına giden Salim Toraman'a ait otomobil, park halindeyken alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. İlçede bulunan bir fırına giden Salim Toraman, kendisine ait 58 NF 758 plakalı otomobili fırının önüne park etti. Toraman'ın ekmek almak için fırında beklediği sırada otomobili bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevlere Toraman müdahale edemeyince durumu Yıldızeli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:21
Kaynak: DHA
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