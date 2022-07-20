Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

20.07.2022 11:46

Denizli'nin Honaz ilçesinde fırından aldığı ekmekle evine dönen yaşlı adam, kendisine çarpan otomobilin altında sürüklenerek yaşamını yitirdi.

Sabah saat 08.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana gelen kazada mahallede yaşayan 55 yaşındaki Orhan Atmaca, bakkaldan 1 liraya daha ucuz satış yapan fırından ekmek almak için bisikletiyle yola çıktı. Yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan fırından aldığı 7 adet ekmekle geri dönen Orhan Atmaca, evine ulaşmak için Ankara- Denizli karayolunda karşıdan karşıya geçmek istedi. Bir kilometre ilerideki trafik ışıklarını kullanmayı tercih etmeyen Orhan Armaca, bisikletini eline alarak yolun karşına geçmeye çalıştı.

Fırından aldığı ekmekleri evine ulaştıramadı

ÇARPMANIN ETKİSİYLE 100 METRE SÜRÜKLENDİ

Bu sırada Kocabaş Mahallesi'nden organize sanayi bölgesindeki işine gitmek üzere arkadaşıyla birlikte yola çıkan Ö.Ç. (28) idaresindeki 20 LM 268 plakalı otomobil, elindeki bisikletle yolu yarılayan Orhan Atmaca'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen yaşlı adam, sağlık ekiplerinin yaşamda tutabilmek için verdikleri tüm mücadeleye rağmen feci şekilde hayatını kaybetti.

Fırından aldığı ekmekleri evine ulaştıramadı

EKMEKLER YOLA SAVRULDU

Kazada Orhan Atmaca'nın evine götürmek üzere fırından aldığı ekmekler ve bisikleti yola savruldu. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen Atmaca'nın oğulları, babalarının cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Fırından aldığı ekmekleri evine ulaştıramadı

Kazaya karışan sürücü Ö.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Denizlispor'un gözü iki yıldızında Denizlispor'un gözü iki yıldızında Fırından aldığı ekmekleri evine ulaştıramadı Fırından aldığı ekmekleri evine ulaştıramadı
Kaynak: İHA

Kocabaş, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika
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