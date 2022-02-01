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Ekmek arası uyuşturucu ticareti - Son Dakika

Ekmek arası uyuşturucu ticareti

01.02.2022 10:35

Ekmek arası uyuşturucu ticareti Kayseri'de ekmek arasında ve süt paketinde içerisinde uyuşturucu ticareti yapan şahıs gözaltına alındı Kayseri'de ekmek arasında uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekmek arası uyuşturucu ticareti

Kayseri'de ekmek arasında ve süt paketinde içerisinde uyuşturucu ticareti yapan şahıs gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri'de ekmek arasında uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini ve aracını tespit eden eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda M.E. gözaltına alınırken, yapılan aramada Süt paketi ve ekmek arasına gizlenmiş toplam 323 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 20 adet uyuşturucu paketlemek için kilitli poşet ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekmek arası uyuşturucu ticareti
Ekmek arası uyuşturucu ticareti
Ekmek arası uyuşturucu ticareti

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek arası uyuşturucu ticareti - Son Dakika


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